Україна розпочала експеримент у рамках підготовки до 12-річної шкільної освіти

В Україні вже діє процес реформи старшої профільної школи. Наразі заявлено про перші кроки до переходу на 12-річну систему. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Деталі

На сайті ВР нагадали, що "1 вересня розпочнеться експериментальний проект для впровадження 12-річної школи".

Відповідно до проєкту, мають працювати два напрями навчання:

академічний;

професійний.

Голова Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив:

На сьогодні 11-річна система навчання залишається в росії, білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати. - заявив Бабак.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України схвалив експериментальний проєкт профільної середньої освіти академічного спрямування. Наразі відомо, що проєкт триватиме до кінця серпня 2027 року. Це буде підготовкою до 12-річної освіти.