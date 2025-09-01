$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 4108 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 3826 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 12350 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 20984 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 22357 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 23032 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 23402 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21236 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52531 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89728 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Україна розпочала експеримент у рамках підготовки до 12-річної шкільної освіти

Київ • УНН

 • 228 перегляди

В Україні офіційно стартував проєкт переходу на 12-річну шкільну систему. Експеримент триватиме до серпня 2027 року, готуючи до визнання українських атестатів у Європі.

Україна розпочала експеримент у рамках підготовки до 12-річної шкільної освіти

В Україні вже діє процес реформи старшої профільної школи. Наразі заявлено про перші кроки до переходу на 12-річну систему. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Деталі

На сайті ВР нагадали, що "1 вересня розпочнеться експериментальний проект для впровадження 12-річної школи".

Відповідно до проєкту, мають працювати два напрями навчання: 

  • академічний;
    • професійний.

      Голова Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив:

      На сьогодні 11-річна система навчання залишається в росії, білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати.

      - заявив Бабак.

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів України схвалив експериментальний проєкт профільної середньої освіти академічного спрямування. Наразі відомо, що проєкт триватиме до кінця серпня 2027 року. Це буде підготовкою до 12-річної освіти.

      Ігор Тележніков

      Освіта
      Бабак Сергій Віталійович
      Білорусь
      Верховна Рада України
      Сполучені Штати Америки
      Україна