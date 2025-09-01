Україна розпочала експеримент у рамках підготовки до 12-річної шкільної освіти
Київ • УНН
В Україні офіційно стартував проєкт переходу на 12-річну шкільну систему. Експеримент триватиме до серпня 2027 року, готуючи до визнання українських атестатів у Європі.
В Україні вже діє процес реформи старшої профільної школи. Наразі заявлено про перші кроки до переходу на 12-річну систему. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.
Деталі
На сайті ВР нагадали, що "1 вересня розпочнеться експериментальний проект для впровадження 12-річної школи".
Відповідно до проєкту, мають працювати два напрями навчання:
- академічний;
- професійний.
Голова Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив:
На сьогодні 11-річна система навчання залишається в росії, білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України схвалив експериментальний проєкт профільної середньої освіти академічного спрямування. Наразі відомо, що проєкт триватиме до кінця серпня 2027 року. Це буде підготовкою до 12-річної освіти.