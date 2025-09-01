Украина начала эксперимент в рамках подготовки к 12-летнему школьному образованию
В Украине официально стартовал проект перехода на 12-летнюю школьную систему. Эксперимент продлится до августа 2027 года, готовя к признанию украинских аттестатов в Европе.
В Украине уже действует процесс реформы старшей профильной школы. Сейчас заявлено о первых шагах к переходу на 12-летнюю систему. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
Детали
На сайте ВР напомнили, что "1 сентября начнется экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы".
Согласно проекту, должны работать два направления обучения:
- академическое;
- профессиональное.
Председатель Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил:
На сегодня 11-летняя система обучения остается в России, Беларуси и Украине. 12-летняя – общепринятая во всей Европе. Этот стандарт приняла и Америка. Но главное, конечно, не только символизм. А то, что европейцы начнут признавать наши школьные аттестаты.
Напомним
Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект профильного среднего образования академического направления. Сейчас известно, что проект продлится до конца августа 2027 года. Это будет подготовкой к 12-летнему образованию.