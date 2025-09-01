Украина начала эксперимент в рамках подготовки к 12-летнему школьному образованию

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
09:15 • 5258 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 4526 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 12941 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 21601 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 22904 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 23444 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 23483 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 21261 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 52551 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 89741 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.5м/с
43%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 39056 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 39005 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 25731 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 23397 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 15963 просмотра
публикации
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 12985 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 21651 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 22950 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 23485 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 120351 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Крым
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 119088 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 251084 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 273687 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 270280 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 249634 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ми-8
ЧатГПТ
Ракетная система С-300
Хвасонг-18

Украина начала эксперимент в рамках подготовки к 12-летнему школьному образованию

Киев • УНН

 • 302 просмотра

В Украине официально стартовал проект перехода на 12-летнюю школьную систему. Эксперимент продлится до августа 2027 года, готовя к признанию украинских аттестатов в Европе.

Украина начала эксперимент в рамках подготовки к 12-летнему школьному образованию

В Украине уже действует процесс реформы старшей профильной школы. Сейчас заявлено о первых шагах к переходу на 12-летнюю систему. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Детали

На сайте ВР напомнили, что "1 сентября начнется экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы".

Согласно проекту, должны работать два направления обучения:

  • академическое;
    • профессиональное.

      Председатель Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил:

      На сегодня 11-летняя система обучения остается в России, Беларуси и Украине. 12-летняя – общепринятая во всей Европе. Этот стандарт приняла и Америка. Но главное, конечно, не только символизм. А то, что европейцы начнут признавать наши школьные аттестаты.

      - заявил Бабак.

      Напомним

      Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект профильного среднего образования академического направления. Сейчас известно, что проект продлится до конца августа 2027 года. Это будет подготовкой к 12-летнему образованию.

      Игорь Тележников

      Образование
      Бабак Сергей Витальевич
      Беларусь
      Верховная Рада
      Соединённые Штаты
      Украина