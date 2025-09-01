Украина начала эксперимент в рамках подготовки к 12-летнему школьному образованию

В Украине уже действует процесс реформы старшей профильной школы. Сейчас заявлено о первых шагах к переходу на 12-летнюю систему. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Детали

На сайте ВР напомнили, что "1 сентября начнется экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы".

Согласно проекту, должны работать два направления обучения:

академическое;

профессиональное.

Председатель Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил:

На сегодня 11-летняя система обучения остается в России, Беларуси и Украине. 12-летняя – общепринятая во всей Европе. Этот стандарт приняла и Америка. Но главное, конечно, не только символизм. А то, что европейцы начнут признавать наши школьные аттестаты. - заявил Бабак.

Напомним

Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект профильного среднего образования академического направления. Сейчас известно, что проект продлится до конца августа 2027 года. Это будет подготовкой к 12-летнему образованию.