Кабмін запускає експериментальний проект для 10-12 класів: що відомо

Кабінет міністрів погодив експериментальний проєкт щодо запровадження в школах програм профільної середньої освіти за академічним спрямуванням. Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Тарас Мельничук повідомив, що відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 26 серпня.

Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки стосовно реалізації експериментального проекту щодо запровадження в закладах загальної середньої освіти освітніх програм, розроблених на основі типової освітньої програми для 10-12 класів закладів загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням