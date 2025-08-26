Кабмін запускає експериментальний проект для 10-12 класів: що відомо

$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 31008 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 62634 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 43284 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 102801 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 133757 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 130947 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 54459 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 151734 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 62754 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56245 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський26 серпня, 11:34 • 75629 перегляди
Орбан "пригрозив" Зеленському за його висловлювання щодо нафтопроводу "Дружба"26 серпня, 12:31 • 6038 перегляди
Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні26 серпня, 13:00 • 5160 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 55202 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 34404 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 31028 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 34599 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 102832 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 130969 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 163089 перегляди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Тейлор Свіфт
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Одеса
Люксембург
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto17:52 • 2612 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 55434 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 108211 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 132057 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 60396 перегляди
Боєприпаси
Гривня
Євро
Долар США
КАБ-500

Кабмін запускає експериментальний проект для 10-12 класів: що відомо

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Кабінет міністрів України схвалив експериментальний проєкт щодо запровадження в школах програм профільної середньої освіти академічного спрямування. Проєкт триватиме до кінця серпня 2027 року, готуючи до 12-річної освіти.

Кабмін запускає експериментальний проект для 10-12 класів: що відомо

Кабінет міністрів погодив експериментальний проєкт щодо запровадження в школах програм профільної середньої освіти за академічним спрямуванням. Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Тарас Мельничук повідомив, що відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 26 серпня.

Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки стосовно реалізації експериментального проекту щодо запровадження в закладах загальної середньої освіти освітніх програм, розроблених на основі типової освітньої програми для 10-12 класів закладів загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням

- йдеться у дописі.

Зазначається, що проект ухвалено з метою тестового впровадження Державного стандарту профільної середньої освіти та створення умов для впровадження дванадцятирічної повної загальної середньої освіти з 01.09.2025 до 31.08.2027. 

Нагадаємо

За тиждень до початку навчального року українські школи не отримали близько чверті запланованих підручників. На 25 серпня до закладів освіти надійшло 73,76% від загальної кількості.

Які є можливості для навчання дітей на ТОТ: відповідь освітнього омбудсмена26.08.25, 13:07 • 2426 переглядiв

Віта Зеленецька

Міністерство освіти і науки України
Верховна Рада України