Кабмін запускає експериментальний проект для 10-12 класів: що відомо
Київ • УНН
Кабінет міністрів України схвалив експериментальний проєкт щодо запровадження в школах програм профільної середньої освіти академічного спрямування. Проєкт триватиме до кінця серпня 2027 року, готуючи до 12-річної освіти.
Кабінет міністрів погодив експериментальний проєкт щодо запровадження в школах програм профільної середньої освіти за академічним спрямуванням. Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Тарас Мельничук повідомив, що відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 26 серпня.
Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки стосовно реалізації експериментального проекту щодо запровадження в закладах загальної середньої освіти освітніх програм, розроблених на основі типової освітньої програми для 10-12 класів закладів загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням
Зазначається, що проект ухвалено з метою тестового впровадження Державного стандарту профільної середньої освіти та створення умов для впровадження дванадцятирічної повної загальної середньої освіти з 01.09.2025 до 31.08.2027.
Нагадаємо
За тиждень до початку навчального року українські школи не отримали близько чверті запланованих підручників. На 25 серпня до закладів освіти надійшло 73,76% від загальної кількості.
