Школи не отримали чверть запланованих підручників за тиждень до старту навчання - нардеп

Школи, за менше ніж тиждень до початку навчального року, досі не отримали близько чверті від запланованої на цей рік кількості підручників, повідомив у вівторок народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram, пише УНН.

Передивився оновлену інформацію щодо доставки підручників. Станом на 25 серпня до закладів освіти ще не потрапило 26,24% від запланованої на цей рік кількості - написав Бабак, вказавши, що аналіз провів на основі даних «Інституту модернізації змісту освіти».

За останніми даними, з його слів, на обласні бази доставлені всі підручники (100%), але до закладів освіти із них поки реально надійшло 73,99% – це 4,3 з 5,8 млн запланованих примірників. "Тобто, 1,5 млн підручників ще не передані", - вказав він, і додав, що на 19 серпня було доставлено 51,18%.

До шкіл наразі надійшло лише 51,2% із запланованих підручників - голова комітету Ради

"За новим механізмом (напряму з видавництв до шкіл із відображенням даних у електронній освітній системі АІКОМ) ситуація, на жаль, не покращилася. Станом на 18 серпня було доставлено 307 тис (10,64%). А на 25 серпня – 598 008 із 2,8 млн. Тобто лише 20,72%", - повідомив Бабак.

За його словами, якщо розглянути ситуацію в цілому, то з 8,7 млн запланованих підручників до закладів освіти (станом на 25 серпня) надійшло 6 431 003. Або 73,76%. Тобто більше ніж 2 млн екземплярів ще не доставлені.

Він зауважив, що якщо подивитися в регіональному розрізі: до обласних книжкових баз надійшли всі підручники. "Але важливо зрозуміти, скільки з них реально вже знаходяться у закладах освіти", - зазначив нардеп.

І навів приклад:

Волинь – 64,28%;

Житомирщина – 59,94%;

Тернопільщина – 62,21%;

Рівненщина – 65,94%.

У більшості інших областей, за його даними, показники коливаються від 70% до 90%. На Сумщині це 90,5%, а єдиний регіон із стовідцотковою доставкою – Дніпропетровщина.

Якщо говорити про нову систему доставки (яку можна відстежити через АІКОМ): Закарпаття – 15,72%, Полтавщина – 15,11%, Рівненщина й Сумщина – трохи більше 16%, Буковина – 15,92%. Найвищий показник на Черкащині – 31,5%, повідомив Бабак.

"Щодо підручників зі шрифтом Брайля, то ситуація за тиждень із місця так і не зрушила. Їх досі немає. Принаймні в школи не передано жодного", - зазначив нардеп.

"До початку навчального року залишається 5 днів. Трішки часу ще є", - підсумував Бабак.

Уряд змінив правила доставлення підручників: тепер видавництва їх постачатимуть напряму в школи