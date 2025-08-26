$41.430.15
Школи не отримали чверть запланованих підручників за тиждень до старту навчання - нардеп

Київ • УНН

 • 92 перегляди

За тиждень до початку навчального року українські школи не отримали близько чверті запланованих підручників. На 25 серпня до закладів освіти надійшло 73,76% від загальної кількості.

Школи не отримали чверть запланованих підручників за тиждень до старту навчання - нардеп

Школи, за менше ніж тиждень до початку навчального року, досі не отримали близько чверті від запланованої на цей рік кількості підручників, повідомив у вівторок народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram, пише УНН.

Передивився оновлену інформацію щодо доставки підручників. Станом на 25 серпня до закладів освіти ще не потрапило 26,24% від запланованої на цей рік кількості

- написав Бабак, вказавши, що аналіз провів на основі даних «Інституту модернізації змісту освіти».

За останніми даними, з його слів, на обласні бази доставлені всі підручники (100%), але до закладів освіти із них поки реально надійшло 73,99% – це 4,3 з 5,8 млн запланованих примірників. "Тобто, 1,5 млн підручників ще не передані", - вказав він, і додав, що на 19 серпня було доставлено 51,18%.

"За новим механізмом (напряму з видавництв до шкіл із відображенням даних у електронній освітній системі АІКОМ) ситуація, на жаль, не покращилася. Станом на 18 серпня було доставлено 307 тис (10,64%). А на 25 серпня – 598 008 із 2,8 млн. Тобто лише 20,72%", - повідомив Бабак.

За його словами, якщо розглянути ситуацію в цілому, то з 8,7 млн запланованих підручників до закладів освіти (станом на 25 серпня) надійшло 6 431 003. Або 73,76%. Тобто більше ніж 2 млн екземплярів ще не доставлені.

Він зауважив, що якщо подивитися в регіональному розрізі: до обласних книжкових баз надійшли всі підручники. "Але важливо зрозуміти, скільки з них реально вже знаходяться у закладах освіти", - зазначив нардеп.

І навів приклад:

  • Волинь – 64,28%;
    • Житомирщина – 59,94%;
      • Тернопільщина – 62,21%;
        • Рівненщина – 65,94%.

          У більшості інших областей, за його даними, показники коливаються від 70% до 90%. На Сумщині це 90,5%, а єдиний регіон із стовідцотковою доставкою – Дніпропетровщина.

          Якщо говорити про нову систему доставки (яку можна відстежити через АІКОМ): Закарпаття – 15,72%, Полтавщина – 15,11%, Рівненщина й Сумщина – трохи більше 16%, Буковина – 15,92%. Найвищий показник на Черкащині – 31,5%, повідомив Бабак.

          "Щодо підручників зі шрифтом Брайля, то ситуація за тиждень із місця так і не зрушила. Їх досі немає. Принаймні в школи не передано жодного", - зазначив нардеп.

          "До початку навчального року залишається 5 днів. Трішки часу ще є", - підсумував Бабак.

          Юлія Шрамко

          СуспільствоОсвіта
          Освіта
          Telegram
          Рівненська область
          Тернопільська область
          Житомирська область
          Сумська область
          Черкаська область
          Полтавська область
          Волинська область
          Закарпатська область
          Дніпропетровська область
          Верховна Рада України
          Буковина