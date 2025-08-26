Школы не получили четверть запланированных учебников за неделю до старта обучения - нардеп

Школы, менее чем за неделю до начала учебного года, до сих пор не получили около четверти от запланированного на этот год количества учебников, сообщил во вторник народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram, пишет УНН.

Пересмотрел обновленную информацию по доставке учебников. По состоянию на 25 августа в учебные заведения еще не попало 26,24% от запланированного на этот год количества - написал Бабак, указав, что анализ провел на основе данных «Института модернизации содержания образования».

По последним данным, по его словам, на областные базы доставлены все учебники (100%), но в учебные заведения из них пока реально поступило 73,99% – это 4,3 из 5,8 млн запланированных экземпляров. "То есть, 1,5 млн учебников еще не переданы", - указал он, и добавил, что на 19 августа было доставлено 51,18%.

"По новому механизму (напрямую из издательств в школы с отображением данных в электронной образовательной системе АИКОМ) ситуация, к сожалению, не улучшилась. По состоянию на 18 августа было доставлено 307 тыс (10,64%). А на 25 августа – 598 008 из 2,8 млн. То есть только 20,72%", - сообщил Бабак.

По его словам, если рассмотреть ситуацию в целом, то из 8,7 млн запланированных учебников в учебные заведения (по состоянию на 25 августа) поступило 6 431 003. Или 73,76%. То есть более 2 млн экземпляров еще не доставлены.

Он отметил, что если посмотреть в региональном разрезе: в областные книжные базы поступили все учебники. "Но важно понять, сколько из них реально уже находятся в учебных заведениях", - отметил нардеп.

И привел пример:

Волынь – 64,28%;

Житомирщина – 59,94%;

Тернопольщина – 62,21%;

Ровенщина – 65,94%.

В большинстве других областей, по его данным, показатели колеблются от 70% до 90%. На Сумщине это 90,5%, а единственный регион со стопроцентной доставкой – Днепропетровщина.

Если говорить о новой системе доставки (которую можно отследить через АИКОМ): Закарпатье – 15,72%, Полтавщина – 15,11%, Ровенщина и Сумщина – чуть более 16%, Буковина – 15,92%. Самый высокий показатель на Черкасщине – 31,5%, сообщил Бабак.

"Что касается учебников со шрифтом Брайля, то ситуация за неделю с места так и не сдвинулась. Их до сих пор нет. По крайней мере в школы не передано ни одного", - отметил нардеп.

"До начала учебного года остается 5 дней. Немного времени еще есть", - подытожил Бабак.

