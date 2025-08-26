Школы не получили четверть запланированных учебников за неделю до старта обучения - нардеп

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 28293 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 19536 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 27254 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 122999 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 76957 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 71662 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 205425 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 189273 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 71106 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 68076 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
69%
749мм
Популярные новости
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 24088 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 16840 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 18004 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 18294 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 16405 просмотра
публикации
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 12090 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 28321 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 101474 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 123033 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 205451 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 16982 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 17968 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 101483 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 65319 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 101968 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Пистолет

Школы не получили четверть запланированных учебников за неделю до старта обучения - нардеп

Киев • УНН

 • 614 просмотра

За неделю до начала учебного года украинские школы не получили около четверти запланированных учебников. На 25 августа в учебные заведения поступило 73,76% от общего количества.

Школы не получили четверть запланированных учебников за неделю до старта обучения - нардеп

Школы, менее чем за неделю до начала учебного года, до сих пор не получили около четверти от запланированного на этот год количества учебников, сообщил во вторник народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram, пишет УНН.

Пересмотрел обновленную информацию по доставке учебников. По состоянию на 25 августа в учебные заведения еще не попало 26,24% от запланированного на этот год количества

- написал Бабак, указав, что анализ провел на основе данных «Института модернизации содержания образования».

По последним данным, по его словам, на областные базы доставлены все учебники (100%), но в учебные заведения из них пока реально поступило 73,99% – это 4,3 из 5,8 млн запланированных экземпляров. "То есть, 1,5 млн учебников еще не переданы", - указал он, и добавил, что на 19 августа было доставлено 51,18%.

В школы пока поступило лишь 51,2% из запланированных учебников - глава комитета Рады19.08.25, 21:56 • 2721 просмотр

"По новому механизму (напрямую из издательств в школы с отображением данных в электронной образовательной системе АИКОМ) ситуация, к сожалению, не улучшилась. По состоянию на 18 августа было доставлено 307 тыс (10,64%). А на 25 августа – 598 008 из 2,8 млн. То есть только 20,72%", - сообщил Бабак.

По его словам, если рассмотреть ситуацию в целом, то из 8,7 млн запланированных учебников в учебные заведения (по состоянию на 25 августа) поступило 6 431 003. Или 73,76%. То есть более 2 млн экземпляров еще не доставлены.

Он отметил, что если посмотреть в региональном разрезе: в областные книжные базы поступили все учебники. "Но важно понять, сколько из них реально уже находятся в учебных заведениях", - отметил нардеп.

И привел пример:

  • Волынь – 64,28%;
    • Житомирщина – 59,94%;
      • Тернопольщина – 62,21%;
        • Ровенщина – 65,94%.

          В большинстве других областей, по его данным, показатели колеблются от 70% до 90%. На Сумщине это 90,5%, а единственный регион со стопроцентной доставкой – Днепропетровщина.

          Если говорить о новой системе доставки (которую можно отследить через АИКОМ): Закарпатье – 15,72%, Полтавщина – 15,11%, Ровенщина и Сумщина – чуть более 16%, Буковина – 15,92%. Самый высокий показатель на Черкасщине – 31,5%, сообщил Бабак.

          "Что касается учебников со шрифтом Брайля, то ситуация за неделю с места так и не сдвинулась. Их до сих пор нет. По крайней мере в школы не передано ни одного", - отметил нардеп.

          "До начала учебного года остается 5 дней. Немного времени еще есть", - подытожил Бабак.

          Правительство изменило правила доставки учебников: теперь издательства будут поставлять их напрямую в школы11.06.25, 20:51 • 3117 просмотров

          Юлия Шрамко

          ОбществоОбразование
          Образование
          Telegram
          Ровненская область
          Тернопольская область
          Житомирская область
          Сумская область
          Черкасская область
          Полтавская область
          Волынская область
          Закарпатская область
          Днепропетровская область
          Верховная Рада
          Буковина