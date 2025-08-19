В школы пока поступило лишь 51,2% из запланированных учебников - глава комитета Рады

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 12:26 • 45961 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 74176 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 70441 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 69483 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 43951 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 31591 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 96604 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 72856 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86235 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103694 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 46965 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 58909 просмотра
США депортировали первых украинских беженцев15:55 • 7972 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 12006 просмотра
Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне17:32 • 6456 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 74207 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 70476 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 69517 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 59324 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 43966 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto17:03 • 12095 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 47295 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 113180 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 65789 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 121818 просмотра
В школы пока поступило лишь 51,2% из запланированных учебников - глава комитета Рады

Киев • УНН

 • 914 просмотра

За 12 дней до начала учебного года в украинские школы поступило чуть более 4,4 млн учебников, что составляет лишь 51% от потребности. Наихудшая ситуация с новым механизмом поставки: до учеников дошло всего 10% книг.

В школы пока поступило лишь 51,2% из запланированных учебников - глава комитета Рады

За 12 дней до начала учебного года в украинские школы поступило чуть более 4,4 млн учебников, что составляет лишь 51%. Хуже всего ситуация с новым механизмом поставки напрямую из издательств: до учеников дошло всего 10% книг, сообщил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.

Сегодня речь пойдет об учебниках. Мы в комитете уже третий год пристально наблюдаем за их доставкой. Считаю, обеспечить школы новыми учебниками перед началом учебного года – минимум, который мы обязаны сделать

- написал он.

А далее чиновник привел данные о том, какая доля учащихся на сегодня обеспечена учебниками.

В этом году на учебники (отбор, печать, доставку) из государственного бюджета выделили 1 402 457,6 грн.

За эти средства должны были напечатать и доставить:

  • 8,7 млн экземпляров для 8 класса НУШ;
    • 30 тыс учебников шрифтом Брайля;
      • почти 312 тыс учебников для детей с особыми образовательными потребностями.

        "Если говорить об учебниках для 8 классов НУШ, было подписано 110 соглашений на печать 8,6 млн экземпляров. 67,3% из которых должны были доставить, как всегда, через областные книжные базы. Остальные – по новому механизму: напрямую из издательств в школы с отображением данных в электронной образовательной системе АИКОМ", - написал Бабак.

        Какова ситуация по состоянию на 18 августа:

        • на областные базы уже доставлено 5,2 млн из 5,8 млн необходимых учебников (это 90,58%), но реально в школы дошло пока 4,1 млн экземпляров (78,6%). То есть пока что до школ не дошел почти каждый пятый учебник;
          • по новому механизму: из 2,8 млн экземпляров доставили пока 307 тыс (это 10,64%).

            "В целом, из 8,7 млн запланированных учебников в школы пока попало лишь 4 462 691 экземпляров, то есть лишь 51,18%", – добавил Бабак.

            Всемирный банк выделил Украине дополнительные 4,9 млн долларов в рамках образовательной программы LEARN17.07.25, 20:16 • 5202 просмотра

            Алена Уткина

