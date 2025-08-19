В школы пока поступило лишь 51,2% из запланированных учебников - глава комитета Рады
Киев • УНН
За 12 дней до начала учебного года в украинские школы поступило чуть более 4,4 млн учебников, что составляет лишь 51% от потребности. Наихудшая ситуация с новым механизмом поставки: до учеников дошло всего 10% книг.
За 12 дней до начала учебного года в украинские школы поступило чуть более 4,4 млн учебников, что составляет лишь 51%. Хуже всего ситуация с новым механизмом поставки напрямую из издательств: до учеников дошло всего 10% книг, сообщил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.
Сегодня речь пойдет об учебниках. Мы в комитете уже третий год пристально наблюдаем за их доставкой. Считаю, обеспечить школы новыми учебниками перед началом учебного года – минимум, который мы обязаны сделать
А далее чиновник привел данные о том, какая доля учащихся на сегодня обеспечена учебниками.
В этом году на учебники (отбор, печать, доставку) из государственного бюджета выделили 1 402 457,6 грн.
За эти средства должны были напечатать и доставить:
- 8,7 млн экземпляров для 8 класса НУШ;
- 30 тыс учебников шрифтом Брайля;
- почти 312 тыс учебников для детей с особыми образовательными потребностями.
"Если говорить об учебниках для 8 классов НУШ, было подписано 110 соглашений на печать 8,6 млн экземпляров. 67,3% из которых должны были доставить, как всегда, через областные книжные базы. Остальные – по новому механизму: напрямую из издательств в школы с отображением данных в электронной образовательной системе АИКОМ", - написал Бабак.
Какова ситуация по состоянию на 18 августа:
- на областные базы уже доставлено 5,2 млн из 5,8 млн необходимых учебников (это 90,58%), но реально в школы дошло пока 4,1 млн экземпляров (78,6%). То есть пока что до школ не дошел почти каждый пятый учебник;
- по новому механизму: из 2,8 млн экземпляров доставили пока 307 тыс (это 10,64%).
"В целом, из 8,7 млн запланированных учебников в школы пока попало лишь 4 462 691 экземпляров, то есть лишь 51,18%", – добавил Бабак.
