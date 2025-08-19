До шкіл наразі надійшло лише 51,2% із запланованих підручників - голова комітету Ради

$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 42716 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 69182 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 65836 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 65157 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 41689 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 30423 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 95893 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72572 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86046 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103603 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42
США депортували перших українських біженців15:55
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 69151 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 65814 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 50847 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 65137 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 55218 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Керолайн Левітт
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21
Fox News
The Guardian
Друга світова війна
Instagram
Долар США

До шкіл наразі надійшло лише 51,2% із запланованих підручників - голова комітету Ради

Київ • УНН

 • 360 перегляди

За 12 днів до початку навчального року в українські школи надійшло трохи більше 4,4 млн підручників, що становить лише 51% від потреби. Найгірша ситуація з новим механізмом постачання: до учнів дійшло всього 10% книжок.

До шкіл наразі надійшло лише 51,2% із запланованих підручників - голова комітету Ради

За 12 днів до початку навчального року в українські школи надійшло трохи більше 4,4 млн підручників, які складають лише 51%. Найгірша ситуація з новим механізмом постачання напряму з видавництв: до учнів дійшло всього 10% книжок, повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Сьогодні мова йтиме про підручники. Ми у комітеті вже третій рік прискіпливо спостерігаємо за їхньою доставкою. Вважаю, забезпечити школи новими підручниками перед початком учбового року – мінімум, який ми зобовʼязані зробити

- написав він.

А далі посадовець навів дані щодо того яка частка учнів на сьогодні є забезпечена підручниками.

Цьогоріч на підручники (відбір, друк, доставку) з державного бюджету виділили 1 402 457,6 грн.

За ці кошти мали надрукувати і доставити:

  • 8,7 млн примірників для 8 класу НУШ;
    • 30 тис підручників шрифтом Брайля;
      • майже 312 тис підручників для дітей з особливими освітніми потребами.

        "Якщо говорити про підручники для 8 класів НУШ, було підписано 110 угод на друк 8,6 млн примірників. 67,3% із яких мали б доставити, як завжди, через обласні книжкові бази. Решту – за новим механізмом: напряму з видавництв до шкіл із відображенням даних у електронній освітній системі АІКОМ", - написав Бабак.

        Яка ситуація станом на 18 серпня:

        • на обласні бази вже доставлено 5,2 млн із 5,8 млн необхідних підручників (це 90,58%), але реально в школи дійшло поки 4,1 млн примірників (78,6%). Тобто поки що до шкіл не дійшов майже кожен пʼятий підручник;
          • за новим механізмом: із 2,8 млн примірників доставили поки 307 тис (це 10,64%).

            "Загалом, із 8,7 млн запланованих підручників до шкіл поки потрапило лише 4 462 691 примірники, тобто лише 51,18%", – додав Бабак.

            Світовий банк виділив Україні додаткові 4,9 млн доларів в межах освітньої програми LEARN17.07.25, 20:16 • 5202 перегляди

            Альона Уткіна

