Світовий банк виділив Україні додаткові 4,9 млн доларів в межах освітньої програми LEARN
Київ • УНН
Україна та Міжнародна асоціація розвитку підписали угоду про додаткове фінансування на 4,9 млн доларів в межах програми LEARN. Кошти надійдуть до держбюджету у 2025 році та будуть спрямовані на покращення умов навчання, зокрема на укриття та підручники.
Україна та Міжнародна асоціація розвитку, яка є однією з п'яти інституцій Групи Світового банку, підписали угоду про додаткове фінансування в межах програми LEARN ("Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні") на суму 4,9 млн доларів США. Зазначається, що ці кошти планово надійдуть до загального фонду Державного бюджету України у 2025 році, пише УНН з посиланням Міністерства освіти і науки.
Деталі
Програма LEARN — "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" розрахована на три роки та передбачає отримання фінансування через інструмент "Програма кредитування, пов'язана з результатами" (Program-for-Results, PforR).
Однією з цілей програми LEARN є поліпшення умов для навчання та викладання. Зокрема йдеться про будівництво й модернізацію укриттів, закупівлю безпечних, інклюзивних й екологічно сталих автобусів для перевезення учнів, забезпечення "Нової української школи" підручниками та підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл за стандартами НУШ.
Завдяки додатковому фінансуванню планується збільшити індикатор щодо забезпечення підручниками для класів НУШ
Попередньо в межах LEARN Міжнародний банк реконструкції та розвитку вже надав позику на суму 235 млн дол США, а Міжнародна асоціація розвитку — кредит розміром 150 млн дол США.
Також в Міносвіти повідомили, що інвестиційна частина програми забезпечується коштом гранту Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України в розмірі 30 млн доларів США.
Доповнення
Міносвіти розробило путівник, щоб батьки краще розуміли систему оцінювання в НУШ. Документ пояснює нові підходи до оцінювання та сприяє ефективній комунікації.
В Україні початкові школи та гімназії не закриватимуть, але зміниться вибір профілів і предметів учнями. Держава виділяє кошти на обладнання для лабораторій.