Світовий банк виділив Україні додаткові 4,9 млн доларів в межах освітньої програми LEARN

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:31 • 71101 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:29 • 62620 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
13:18 • 59354 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 12:10 • 82814 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
17 липня, 10:24 • 80733 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 91347 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 422381 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 168935 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 166759 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 118907 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
75%
746мм
Популярнi новини
Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали17 липня, 09:17 • 111150 перегляди
Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ17 липня, 09:33 • 77845 перегляди
Рада "оновила" Кабмін: хто куди "пересів"?17 липня, 12:17 • 39358 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 104308 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 90456 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва14:31 • 71095 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 91571 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 105429 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 296108 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 422372 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Шмигаль Денис Анатолійович
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Угорщина
Черкаська область
Реклама
УНН Lite
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17:00 • 16153 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського13:55 • 32761 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 153892 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 219254 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 234794 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)
Forbes
TikTok

Світовий банк виділив Україні додаткові 4,9 млн доларів в межах освітньої програми LEARN

Київ • УНН

 • 2864 перегляди

Україна та Міжнародна асоціація розвитку підписали угоду про додаткове фінансування на 4,9 млн доларів в межах програми LEARN. Кошти надійдуть до держбюджету у 2025 році та будуть спрямовані на покращення умов навчання, зокрема на укриття та підручники.

Світовий банк виділив Україні додаткові 4,9 млн доларів в межах освітньої програми LEARN

Україна та Міжнародна асоціація розвитку, яка є однією з п'яти інституцій Групи Світового банку, підписали угоду про додаткове фінансування в межах програми LEARN ("Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні") на суму 4,9 млн доларів США. Зазначається, що ці кошти планово надійдуть до загального фонду Державного бюджету України у 2025 році, пише УНН з посиланням Міністерства освіти і науки.

Деталі

Програма LEARN — "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" розрахована на три роки та передбачає отримання фінансування через інструмент "Програма кредитування, пов'язана з результатами" (Program-for-Results, PforR).

Однією з цілей програми LEARN є поліпшення умов для навчання та викладання. Зокрема йдеться про будівництво й модернізацію укриттів, закупівлю безпечних, інклюзивних й екологічно сталих автобусів для перевезення учнів, забезпечення "Нової української школи" підручниками та підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл за стандартами НУШ.

Завдяки додатковому фінансуванню планується збільшити індикатор щодо забезпечення підручниками для класів НУШ 

- зазначили в Міністерстві освіти.

Попередньо в межах LEARN Міжнародний банк реконструкції та розвитку вже надав позику на суму 235 млн дол США, а Міжнародна асоціація розвитку — кредит розміром 150 млн дол США.

Також в Міносвіти повідомили, що інвестиційна частина програми забезпечується коштом гранту Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України в розмірі 30 млн доларів США.

Доповнення

Міносвіти розробило путівник, щоб батьки краще розуміли систему оцінювання в НУШ. Документ пояснює нові підходи до оцінювання та сприяє ефективній комунікації.

В Україні початкові школи та гімназії не закриватимуть, але зміниться вибір профілів і предметів учнями. Держава виділяє кошти на обладнання для лабораторій.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Освіта
Міністерство освіти і науки України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9