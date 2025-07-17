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Forbes

Всемирный банк выделил Украине дополнительные 4,9 млн долларов в рамках образовательной программы LEARN

Киев • УНН

 • 2408 просмотра

Украина и Международная ассоциация развития подписали соглашение о дополнительном финансировании на 4,9 млн долларов в рамках программы LEARN. Средства поступят в госбюджет в 2025 году и будут направлены на улучшение условий обучения, в частности на укрытия и учебники.

Всемирный банк выделил Украине дополнительные 4,9 млн долларов в рамках образовательной программы LEARN

Украина и Международная ассоциация развития, являющаяся одним из пяти институтов Группы Всемирного банка, подписали соглашение о дополнительном финансировании в рамках программы LEARN ("Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине") на сумму 4,9 млн долларов США. Отмечается, что эти средства планово поступят в общий фонд Государственного бюджета Украины в 2025 году, пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки.

Детали

Программа LEARN — "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" рассчитана на три года и предусматривает получение финансирования через инструмент "Программа кредитования, связанная с результатами" (Program-for-Results, PforR).

Одной из целей программы LEARN является улучшение условий для обучения и преподавания. В частности, речь идет о строительстве и модернизации укрытий, закупке безопасных, инклюзивных и экологически устойчивых автобусов для перевозки учащихся, обеспечении "Новой украинской школы" учебниками и повышении квалификации учителей и руководителей школ по стандартам НУШ.

Благодаря дополнительному финансированию планируется увеличить индикатор по обеспечению учебниками для классов НУШ 

- отметили в Министерстве образования.

Предварительно в рамках LEARN Международный банк реконструкции и развития уже предоставил заем на сумму 235 млн долл., а Международная ассоциация развития — кредит в размере 150 млн долл.

Также в Минобразования сообщили, что инвестиционная часть программы обеспечивается за счет гранта Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины в размере 30 млн долларов США.

Дополнение

Минобразования разработало путеводитель, чтобы родители лучше понимали систему оценивания в НУШ. Документ объясняет новые подходы к оцениванию и способствует эффективной коммуникации.

В Украине начальные школы и гимназии не будут закрывать, но изменится выбор профилей и предметов учащимися. Государство выделяет средства на оборудование для лабораторий.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Образование
Министерство образования и науки Украины
Украина
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