Всемирный банк выделил Украине дополнительные 4,9 млн долларов в рамках образовательной программы LEARN
Киев • УНН
Украина и Международная ассоциация развития подписали соглашение о дополнительном финансировании на 4,9 млн долларов в рамках программы LEARN. Средства поступят в госбюджет в 2025 году и будут направлены на улучшение условий обучения, в частности на укрытия и учебники.
Украина и Международная ассоциация развития, являющаяся одним из пяти институтов Группы Всемирного банка, подписали соглашение о дополнительном финансировании в рамках программы LEARN ("Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине") на сумму 4,9 млн долларов США. Отмечается, что эти средства планово поступят в общий фонд Государственного бюджета Украины в 2025 году, пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки.
Детали
Программа LEARN — "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" рассчитана на три года и предусматривает получение финансирования через инструмент "Программа кредитования, связанная с результатами" (Program-for-Results, PforR).
Одной из целей программы LEARN является улучшение условий для обучения и преподавания. В частности, речь идет о строительстве и модернизации укрытий, закупке безопасных, инклюзивных и экологически устойчивых автобусов для перевозки учащихся, обеспечении "Новой украинской школы" учебниками и повышении квалификации учителей и руководителей школ по стандартам НУШ.
Благодаря дополнительному финансированию планируется увеличить индикатор по обеспечению учебниками для классов НУШ
Предварительно в рамках LEARN Международный банк реконструкции и развития уже предоставил заем на сумму 235 млн долл., а Международная ассоциация развития — кредит в размере 150 млн долл.
Также в Минобразования сообщили, что инвестиционная часть программы обеспечивается за счет гранта Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины в размере 30 млн долларов США.
Дополнение
Минобразования разработало путеводитель, чтобы родители лучше понимали систему оценивания в НУШ. Документ объясняет новые подходы к оцениванию и способствует эффективной коммуникации.
В Украине начальные школы и гимназии не будут закрывать, но изменится выбор профилей и предметов учащимися. Государство выделяет средства на оборудование для лабораторий.