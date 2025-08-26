Кабмин запускает экспериментальный проект для 10-12 классов: что известно

Кабинет министров согласовал экспериментальный проект по внедрению в школах программ профильного среднего образования по академическому направлению. Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Тарас Мельничук сообщил, что соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 26 августа.

Согласовано предложение Министерства образования и науки относительно реализации экспериментального проекта по внедрению в учреждениях общего среднего образования образовательных программ, разработанных на основе типовой образовательной программы для 10-12 классов учреждений общего среднего образования, обеспечивающих получение профильного среднего образования по академическому направлению - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект принят с целью тестового внедрения Государственного стандарта профильного среднего образования и создания условий для внедрения двенадцатилетнего полного общего среднего образования с 01.09.2025 до 31.08.2027.

Напомним

За неделю до начала учебного года украинские школы не получили около четверти запланированных учебников. На 25 августа в учебные заведения поступило 73,76% от общего количества.

