Кабмин запускает экспериментальный проект для 10-12 классов: что известно

Эксклюзив
17:12 • 30997 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 62626 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 43277 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 102784 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 133750 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 130936 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 54458 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 151733 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 62753 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56243 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский26 августа, 11:34 • 75629 просмотра
Орбан "пригрозил" Зеленскому за его высказывания о нефтепроводе "Дружба"26 августа, 12:31 • 6038 просмотра
Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине26 августа, 13:00 • 5160 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 55202 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 34404 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 30978 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 34552 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 102761 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 130920 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 163035 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 2612 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 55434 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 108210 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 132057 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 60395 просмотра
Кабмин запускает экспериментальный проект для 10-12 классов: что известно

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект по внедрению в школах программ профильного среднего образования академического направления. Проект продлится до конца августа 2027 года, готовя к 12-летнему образованию.

Кабмин запускает экспериментальный проект для 10-12 классов: что известно

Кабинет министров согласовал экспериментальный проект по внедрению в школах программ профильного среднего образования по академическому направлению. Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Тарас Мельничук сообщил, что соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 26 августа.

Согласовано предложение Министерства образования и науки относительно реализации экспериментального проекта по внедрению в учреждениях общего среднего образования образовательных программ, разработанных на основе типовой образовательной программы для 10-12 классов учреждений общего среднего образования, обеспечивающих получение профильного среднего образования по академическому направлению

- говорится в сообщении.

Отмечается, что проект принят с целью тестового внедрения Государственного стандарта профильного среднего образования и создания условий для внедрения двенадцатилетнего полного общего среднего образования с 01.09.2025 до 31.08.2027.

Напомним

За неделю до начала учебного года украинские школы не получили около четверти запланированных учебников. На 25 августа в учебные заведения поступило 73,76% от общего количества.

Какие есть возможности для обучения детей на ВОТ: ответ образовательного омбудсмена26.08.25, 13:07 • 2426 просмотров

Вита Зеленецкая

