Кабмин запускает экспериментальный проект для 10-12 классов: что известно
Киев • УНН
Кабинет министров Украины одобрил экспериментальный проект по внедрению в школах программ профильного среднего образования академического направления. Проект продлится до конца августа 2027 года, готовя к 12-летнему образованию.
Кабинет министров согласовал экспериментальный проект по внедрению в школах программ профильного среднего образования по академическому направлению. Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Тарас Мельничук сообщил, что соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 26 августа.
Согласовано предложение Министерства образования и науки относительно реализации экспериментального проекта по внедрению в учреждениях общего среднего образования образовательных программ, разработанных на основе типовой образовательной программы для 10-12 классов учреждений общего среднего образования, обеспечивающих получение профильного среднего образования по академическому направлению
Отмечается, что проект принят с целью тестового внедрения Государственного стандарта профильного среднего образования и создания условий для внедрения двенадцатилетнего полного общего среднего образования с 01.09.2025 до 31.08.2027.
Напомним
За неделю до начала учебного года украинские школы не получили около четверти запланированных учебников. На 25 августа в учебные заведения поступило 73,76% от общего количества.
