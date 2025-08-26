Какие есть возможности для обучения детей на ВОТ: ответ образовательного омбудсмена
Надежда Лещик подчеркивает важность создания возможностей для обучения украинских детей на временно оккупированных территориях.
Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик обратила внимание на необходимость создать возможности для реализации образовательных прав украинских детей, проживающих на временно оккупированных территориях, с учетом всех препятствий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Образовательного омбудсмена.
Детали
Омбудсмен отметила: сейчас у государства нет точной информации о количестве детей школьного возраста, находящихся на временно оккупированных территориях. В то же время лишь часть таких детей получает украинское образование.
Это связано с рядом вызовов, которые влияют на их возможность приобщаться к украинской системе образования и получать качественное образование. Среди них - проблемы с безопасностью, доступом к ресурсам, в частности, и информационным и сети Интернет, трудности с документами, принуждение учиться в школах оккупационных властей, где образование идеологизировано, происходит на языке оккупанта (то есть русском – ред.), детей привлекают к пропагандистским мероприятиям, а любые упоминания об украинской культуре изымают и т.д. Несмотря на все эти обстоятельства, дети стремятся получать украинское образование и сохранять свою идентичность
На сайте Образовательного омбудсмена опубликована информация для родителей о возможностях обучения детей, находящихся на временно оккупированных территориях.
В частности, речь идет о:
- формы получения образования (дистанционную, экстернатную,
семейную, педагогический патронаж);
- образовательную программу с изучением всех предметов;
- образовательную программу с изучением отдельных предметов
украиноведческого компонента;
- том, как перейти на другую форму или программу в учебном
заведении;
- зачисление в учебное заведение детей с ВОТ;
- особенности организации образовательного процесса детей с
ВОТ;
- оценивание результатов обучения по полной программе;
- оценивание результатов обучения по программе
украиноведческого компонента;
- признание результатов обучения, полученных на ВОТ.
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщал, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты превращают школы в военные полигоны, преподавая только русскую историю и принуждая к "военно-патриотическому воспитанию".