Які є можливості для навчання дітей на ТОТ: відповідь освітнього омбудсмена
Київ • УНН
Надія Лещик наголошує на важливості створення можливостей для навчання українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
Освітній омбудсмен України Надія Лещик звернула увагу на необхідність створити можливості для реалізації освітніх прав українських дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях з урахуванням всіх перепон. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Освітнього омбудсмена.
Деталі
Омбудсмен зазначила: наразі в держави немає точної інформації про кількість дітей шкільного віку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Водночас лише частина таких дітей здобуває українську освіту.
Це пов'язано з низкою викликів, які впливають на їх можливість долучатися до української системи освіти та здобувати якісну освіту. Серед них - проблеми з безпекою, доступом до ресурсів, зокрема, й інформаційних та мережі Інтернет, труднощі з документами, примус навчатися у школах окупаційної влади, де освіта ідеологізована, відбувається мовою окупанта (тобто російською – ред.), дітей залучають до пропагандистських заходів, а будь-які згадки про українську культуру вилучають тощо. Попри всі ці обставини, діти прагнуть здобувати українську освіту та зберігати свою ідентичність
На сайті Освітнього омбудсмена опублікована інформація для батьків щодо можливостей навчання дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, йдеться про:
- форми здобуття освіти (дистанційну, екстернатну,
сімейну, педагогічний патронаж);
- освітню програму з вивченням усіх предметів;
- освітню програму з вивченням окремих предметів
українознавчого компонента;
- те, як перейти на іншу форму чи програму в закладі
освіти;
- зарахування до закладу освіти дітей з ТОТ;
- особливості організації освітнього процесу дітей з
ТОТ;
- оцінювання результатів навчання за повною програмою;
- оцінювання результатів навчання за програмою
українознавчого компонента;
- визнання результатів навчання, здобутих на ТОТ.
Також омбудсмен нагадала, що Міністерство освіти і науки України Наказом № 1047 від 21 липня 2025 року затвердило Типову освітню програму для навчання на рівнях повної загальної середньої освіти осіб, які проживають або проживали на тимчасово окупованій території України.
Вона передбачає, що за нею можуть розпочинати навчання особи, які:
- проживають / перебувають на ТОТ і здобувають / мають намір здобувати освіту в закладах загальної середньої освіти України;
- проживали / перебували на ТОТ і не мали доступу до української системи освіти (такі учні за заявою батьків, інших законних представників (за власною заявою у разі досягнення повноліття) можуть продовжити навчання за такою програмою до кінця навчального року, в якому відбувся їх переїзд на підконтрольну Україні територію).
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Центр національного спротиву повідомляв, що на захоплених територіях України російські окупанти перетворюють школи на військові полігони, викладаючи лише російську історію та примушуючи до "військово-патріотичного виховання".