Які є можливості для навчання дітей на ТОТ: відповідь освітнього омбудсмена

Освітній омбудсмен України Надія Лещик звернула увагу на необхідність створити можливості для реалізації освітніх прав українських дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях з урахуванням всіх перепон. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Освітнього омбудсмена.

Омбудсмен зазначила: наразі в держави немає точної інформації про кількість дітей шкільного віку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Водночас лише частина таких дітей здобуває українську освіту.

Це пов'язано з низкою викликів, які впливають на їх можливість долучатися до української системи освіти та здобувати якісну освіту. Серед них - проблеми з безпекою, доступом до ресурсів, зокрема, й інформаційних та мережі Інтернет, труднощі з документами, примус навчатися у школах окупаційної влади, де освіта ідеологізована, відбувається мовою окупанта (тобто російською – ред.), дітей залучають до пропагандистських заходів, а будь-які згадки про українську культуру вилучають тощо. Попри всі ці обставини, діти прагнуть здобувати українську освіту та зберігати свою ідентичність