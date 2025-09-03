У школах бракує підручників: Бабак повідомив про зриви доставки, зокрема видань шрифтом Брайля

$41.360.01
Ексклюзив
10:05 • 6258 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 11446 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 13322 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 18112 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 27527 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 26628 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 81871 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104916 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 148176 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 152478 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 15374 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 27527 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 26628 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 81871 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 148176 перегляди
YouTube

У школах бракує підручників: Бабак повідомив про зриви доставки, зокрема видань шрифтом Брайля

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Голова Комітету ВР Сергій Бабак заявив про зрив доставки підручників до шкіл, зокрема, жодного примірника шрифтом Брайля не надійшло. Парламентський комітет з освіти розгляне причини затримок та ефективність витрат.

У школах бракує підручників: Бабак повідомив про зриви доставки, зокрема видань шрифтом Брайля

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що станом на сьогодні далеко не всі школи отримали необхідні підручники. Особливо критичною є ситуація з літературою для дітей з вадами зору - жодного примірника, надрукованого шрифтом Брайля, поки що не доставлено. Про це Бабак написав в Телеграм, повідомляє УНН.

Деталі

За офіційними даними, у заклади освіти надійшло 81,6% підручників за старим механізмом розподілу (через обласні книжкові бази) та лише 44,5% – за новою схемою, коли книги надходять напряму від видавництв.

Щодо підручників, надрукованих шрифтом Брайля: доставлено 0 примірників

- повідомив Бабак.

Він наголосив, що питання доставки підручників обов’язково розглянуть на найближчому засіданні парламентського Комітету з освіти. Там мають з’ясувати, чому виникли затримки та наскільки ефективно були витрачені державні кошти на друк і розповсюдження навчальної літератури.

Нагадаємо

Раніше Бабак вже повідомляв, що школи, за менше ніж тиждень до початку навчального року, не отримали близько чверті від запланованої на цей рік кількості підручників.

Кабмін проінформував, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2026 року. Зміни торкнуться фінансування шкіл, організації навчання та будівництва укриттів.

Степан Гафтко

СуспільствоОсвіта
Бабак Сергій Віталійович
Верховна Рада України
Україна