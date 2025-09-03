У школах бракує підручників: Бабак повідомив про зриви доставки, зокрема видань шрифтом Брайля
Київ • УНН
Голова Комітету ВР Сергій Бабак заявив про зрив доставки підручників до шкіл, зокрема, жодного примірника шрифтом Брайля не надійшло. Парламентський комітет з освіти розгляне причини затримок та ефективність витрат.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що станом на сьогодні далеко не всі школи отримали необхідні підручники. Особливо критичною є ситуація з літературою для дітей з вадами зору - жодного примірника, надрукованого шрифтом Брайля, поки що не доставлено. Про це Бабак написав в Телеграм, повідомляє УНН.
Деталі
За офіційними даними, у заклади освіти надійшло 81,6% підручників за старим механізмом розподілу (через обласні книжкові бази) та лише 44,5% – за новою схемою, коли книги надходять напряму від видавництв.
Щодо підручників, надрукованих шрифтом Брайля: доставлено 0 примірників
Він наголосив, що питання доставки підручників обов’язково розглянуть на найближчому засіданні парламентського Комітету з освіти. Там мають з’ясувати, чому виникли затримки та наскільки ефективно були витрачені державні кошти на друк і розповсюдження навчальної літератури.
Нагадаємо
Раніше Бабак вже повідомляв, що школи, за менше ніж тиждень до початку навчального року, не отримали близько чверті від запланованої на цей рік кількості підручників.
Кабмін проінформував, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2026 року. Зміни торкнуться фінансування шкіл, організації навчання та будівництва укриттів.