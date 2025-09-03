В школах не хватает учебников: Бабак сообщил о срывах доставки, в частности изданий шрифтом Брайля
Глава Комитета ВР Сергей Бабак заявил о срыве доставки учебников в школы, в частности, ни одного экземпляра шрифтом Брайля не поступило. Парламентский комитет по образованию рассмотрит причины задержек и эффективность расходов.
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что на сегодняшний день далеко не все школы получили необходимые учебники. Особенно критической является ситуация с литературой для детей с нарушениями зрения - ни одного экземпляра, напечатанного шрифтом Брайля, пока не доставлено. Об этом Бабак написал в Телеграм, сообщает УНН.
Детали
По официальным данным, в учреждения образования поступило 81,6% учебников по старому механизму распределения (через областные книжные базы) и только 44,5% – по новой схеме, когда книги поступают напрямую от издательств.
Что касается учебников, напечатанных шрифтом Брайля: доставлено 0 экземпляров
Он подчеркнул, что вопрос доставки учебников обязательно рассмотрят на ближайшем заседании парламентского Комитета по образованию. Там должны выяснить, почему возникли задержки и насколько эффективно были потрачены государственные средства на печать и распространение учебной литературы.
Напомним
Ранее Бабак уже сообщал, что школы, менее чем за неделю до начала учебного года, не получили около четверти от запланированного на этот год количества учебников.
Кабмин проинформировал, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2026 года. Изменения коснутся финансирования школ, организации обучения и строительства укрытий.