Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+

Верховна Рада відхилила правку до законопроєкту №13574 щодо скасування відстрочки студентам старше 25 років, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Збили правку і не дали забрати у студентів відстрочку", - написав нардеп Гончаренко.

З його слів, ідеться про правку до законопроєкту №13574.

"Якщо є якісь проблеми в університетах і є, хто там не вчиться - то розбирайтесь з університетами, розбирайтесь з порушниками. А не усіх прирівнювати до порушників автоматично", - зазначив нардеп.

Доповнення

Раніше голова освітнього комітету Сергій Бабак повідомляв, що у законопроєкті до другого читання пропонувалося, аби чоловіки віком 25 плюс, які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової передвищої або професійної освіти, не мали право на відстрочку