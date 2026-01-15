Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+
Київ • УНН
Нардеп Гончаренко повідомив про відхилення правки до законопроєкту №13574. Вона передбачала скасування відстрочки від мобілізації для чоловіків 25+ років, які вступають до закладів освіти.
Верховна Рада відхилила правку до законопроєкту №13574 щодо скасування відстрочки студентам старше 25 років, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Збили правку і не дали забрати у студентів відстрочку", - написав нардеп Гончаренко.
З його слів, ідеться про правку до законопроєкту №13574.
"Якщо є якісь проблеми в університетах і є, хто там не вчиться - то розбирайтесь з університетами, розбирайтесь з порушниками. А не усіх прирівнювати до порушників автоматично", - зазначив нардеп.
Доповнення
Раніше голова освітнього комітету Сергій Бабак повідомляв, що у законопроєкті до другого читання пропонувалося, аби чоловіки віком 25 плюс, які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової передвищої або професійної освіти, не мали право на відстрочку