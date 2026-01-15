Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:19 • 15344 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 20671 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 13872 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 16066 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 37218 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 34357 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 36343 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33847 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27625 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23255 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 17103 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 14530 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 13261 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 11195 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 5524 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 5742 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 15344 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 20671 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 41771 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 54045 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Олексій Гончаренко
Бабак Сергій Віталійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 5200 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 35568 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 69758 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 61296 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 65504 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Нардеп Гончаренко повідомив про відхилення правки до законопроєкту №13574. Вона передбачала скасування відстрочки від мобілізації для чоловіків 25+ років, які вступають до закладів освіти.

Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+

Верховна Рада відхилила правку до законопроєкту №13574 щодо скасування відстрочки студентам старше 25 років, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Збили правку і не дали забрати у студентів відстрочку", - написав нардеп Гончаренко.

З його слів, ідеться про правку до законопроєкту №13574.

"Якщо є якісь проблеми в університетах і є, хто там не вчиться - то розбирайтесь з університетами, розбирайтесь з порушниками. А не усіх прирівнювати до порушників автоматично", - зазначив нардеп.

Доповнення

Раніше голова освітнього комітету Сергій Бабак повідомляв, що у законопроєкті до другого читання пропонувалося, аби чоловіки віком 25 плюс, які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової передвищої або професійної освіти, не мали право на відстрочку

Юлія Шрамко

ПолітикаОсвіта
Мобілізація
Воєнний стан
Бабак Сергій Віталійович
Олексій Гончаренко