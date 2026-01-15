Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+

Верховная Рада отклонила поправку к законопроекту №13574 об отмене отсрочки студентам старше 25 лет, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сбили поправку и не дали забрать у студентов отсрочку", - написал нардеп Гончаренко.

По его словам, речь идет о поправке к законопроекту №13574.

"Если есть какие-то проблемы в университетах и есть, кто там не учится - то разбирайтесь с университетами, разбирайтесь с нарушителями. А не всех приравнивать к нарушителям автоматически", - отметил нардеп.

Дополнение

Ранее глава образовательного комитета Сергей Бабак сообщал, что в законопроекте ко второму чтению предлагалось, чтобы мужчины в возрасте 25 плюс, которые будут поступать в учреждения высшего образования или профессионального предвысшего или профессионального образования, не имели права на отсрочку