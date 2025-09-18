Депутати ухвалили закон про заходи безпеки в школах: що зміниться для учнів та адміністрації
Київ • УНН
Тепер керівники шкіл повинні розробити правила перебування, облаштувати територію огорожами та встановити технічні засоби для виклику поліції.
Верховна Рада України підтримала закон про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
"За" даний законопроект проголосували 274 нардепи. Відтепер керівники навчальних закладів повинні будуть:
- розробити правила
перебування осіб на території та в приміщеннях закладу;
- облаштувати територію
школи огорожами;
- встановити технічні
засоби для термінового виклику поліції.
Засновник закладу загальної середньої освіти буде відповідальний за створення безпечного освітнього середовища, а також виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки
Нагадаємо
Кабінет міністрів України затвердив розподіл понад 91 млн гривень на харчування в школах. Це стосується 8 прикордонних та прифронтових областей України.