Депутати ухвалили закон про заходи безпеки в школах: що зміниться для учнів та адміністрації

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Тепер керівники шкіл повинні розробити правила перебування, облаштувати територію огорожами та встановити технічні засоби для виклику поліції.

Депутати ухвалили закон про заходи безпеки в школах: що зміниться для учнів та адміністрації

Верховна Рада України підтримала закон про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

"За" даний законопроект проголосували 274 нардепи. Відтепер керівники навчальних закладів повинні будуть:

  • розробити правила перебування осіб на території та в приміщеннях закладу;
    • облаштувати територію школи огорожами;
      • встановити технічні засоби для термінового виклику поліції.

        Засновник закладу загальної середньої освіти буде відповідальний за створення безпечного освітнього середовища, а також виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки

        - написав Гончаренко.

        Нагадаємо

        Кабінет міністрів України затвердив розподіл понад 91 млн гривень на харчування в школах. Це стосується 8 прикордонних та прифронтових областей України.

        Євген Устименко

