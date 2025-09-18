Депутати ухвалили закон про заходи безпеки в школах: що зміниться для учнів та адміністрації

Верховна Рада України підтримала закон про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

"За" даний законопроект проголосували 274 нардепи. Відтепер керівники навчальних закладів повинні будуть:

розробити правила перебування осіб на території та в приміщеннях закладу;

облаштувати територію школи огорожами;

встановити технічні засоби для термінового виклику поліції.

Засновник закладу загальної середньої освіти буде відповідальний за створення безпечного освітнього середовища, а також виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки - написав Гончаренко.

Нагадаємо

