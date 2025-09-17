$41.180.06
Уряд затвердив розподіл понад 91 млн гривень на харчування в школах у прикордонних та прифронтових регіонах

Київ

 • 18 перегляди

Кошти, отримані від Всесвітньої продовольчої програми ООН, будуть спрямовані на покращення якості гарячого харчування та фінансування учнів початкових класів.

Уряд затвердив розподіл понад 91 млн гривень на харчування в школах у прикордонних та прифронтових регіонах

Кабінет міністрів затвердив розподіл понад 91 млн гривень на харчування в школах для 8 прикордонних та прифронтових областей України. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Затверджено розподіл у 2025 році коштів, отриманих від Всесвітньої продовольчої програми Організації Обʼєднаних Націй на рахунок для задоволення потреб освіти і науки в Національному банку, на бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти" в обсязі 91 млн 293,7 тис. гривень для 8 прикордонних та прифронтових областей України

- повідомив Мельничук.

Нагадаємо

З вересня для учнів початкових класів харчування в школі буде безоплатне, а для школярів 5–11 класів у закладах загальної середньої освіти в прифронтових регіонах.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаОсвіта
