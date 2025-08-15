$41.450.06
Ексклюзив
09:59 • 4998 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 12162 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 15174 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 51105 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 88069 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 48858 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 175507 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 198570 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 95986 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 95276 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Безплатне харчування в школі: у МОН пояснили, про які класи йдеться

Київ • УНН

 • 450 перегляди

З вересня учні 1-4 класів по всій Україні та 5-11 класів у прифронтових регіонах отримають безоплатне харчування. Уряд виділив майже 780 млн грн на забезпечення програми.

Безплатне харчування в школі: у МОН пояснили, про які класи йдеться

З вересня для учнів початкових класів харчування в школі буде безоплатне, а для школярів 5–11 класів у закладах загальної середньої освіти в прифронтових регіонах. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Лісовий прокоментував яких класів та регіонів стосується безоплатне харчування учнів.

Забезпечення харчування, в тому числі безоплатного харчування - це частина шкільної реформи харчування, яка розпочалась ще до повномасштабного вторгнення рф. В умовах війни вона набула ще більшого значення

- сказав Лісовий.

Міністр зазначив, що першим етапом стало забезпечення безоплатним харчуванням дітей 1-4 класів.

Паралельно із забезпеченням та виділенням державних субвенцій, державних коштів на харчування дітей відбувається модернізація шкільних їдалень, харчоблоків, розбудовується інфраструктура хабів для підготовки кухарів на базі профтехів, училищ. Велика системна робота. Сьогодні ми говоримо виключно про ті кошти, які ми виділяємо саме на забезпечення харчування

- розповів Лісовий.

Тому за його словами, 1-4 класи - це перший етап, й зараз відбувається перехід до другого етапу - безоплатне харчування 5-11 класів.

Але пріоритизуємо 5-11 класи для прифронтових регіонів. Таким чином в прифронтових регіонах у нас будуть харчуватися (безоплатно - ред.) діти, які навчаються в очному форматі з 5 по 11 класи (у прифронтових областях - ред.). А 1-4 класи по всій Україні

- пояснив Лісовий.

Фінансування безоплатного харчування

Міністр заявив, що кошти були передбачені на початок навчального року й зараз Кабмін виділив додатково майже 800 млн грн.

Ці кошти дозволять нам забезпечити початок навчального року. В змінах до державного бюджету на 2025 рік передбачені додаткові кошти. Майже 800 млн грн забезпечить харчування 1-4 класів по всій Україні й 5-11 класів на прифронтових територіях на перший місяць, до кінця року громадам будуть розподілятися кошти

- розповів Лісовий.

Кабмін розподілив понад 2,1 млн гривень на покращення якості харчування в школах16.05.25, 15:48 • 3376 переглядiв

Доповнення

Уряд виділив майже 780 млн грн на безоплатне харчування учнів.

Фінансування здійснюватиметься за кошти залишків освітньої субвенції, що утворилися на рахунках місцевих бюджетів станом на кінець 2024 року та були перераховані до спеціального фонду державного бюджету для МОН.

Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів у всій країні, а також для організації харчування школярів 5–11 класів у закладах загальної середньої освіти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Анна Мурашко

СуспільствоОсвіта
Лісовий Оксен Васильович
Донецька область
Миколаївська область
Сумська область
Міністерство освіти і науки України
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Херсонська область
Україна