Безплатне харчування в школі: у МОН пояснили, про які класи йдеться

З вересня для учнів початкових класів харчування в школі буде безоплатне, а для школярів 5–11 класів у закладах загальної середньої освіти в прифронтових регіонах. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий в ефірі телемарафону, передає УНН.

Лісовий прокоментував яких класів та регіонів стосується безоплатне харчування учнів.

Забезпечення харчування, в тому числі безоплатного харчування - це частина шкільної реформи харчування, яка розпочалась ще до повномасштабного вторгнення рф. В умовах війни вона набула ще більшого значення

Міністр зазначив, що першим етапом стало забезпечення безоплатним харчуванням дітей 1-4 класів.

Паралельно із забезпеченням та виділенням державних субвенцій, державних коштів на харчування дітей відбувається модернізація шкільних їдалень, харчоблоків, розбудовується інфраструктура хабів для підготовки кухарів на базі профтехів, училищ. Велика системна робота. Сьогодні ми говоримо виключно про ті кошти, які ми виділяємо саме на забезпечення харчування

Тому за його словами, 1-4 класи - це перший етап, й зараз відбувається перехід до другого етапу - безоплатне харчування 5-11 класів.

Але пріоритизуємо 5-11 класи для прифронтових регіонів. Таким чином в прифронтових регіонах у нас будуть харчуватися (безоплатно - ред.) діти, які навчаються в очному форматі з 5 по 11 класи (у прифронтових областях - ред.). А 1-4 класи по всій Україні

Міністр заявив, що кошти були передбачені на початок навчального року й зараз Кабмін виділив додатково майже 800 млн грн.

Ці кошти дозволять нам забезпечити початок навчального року. В змінах до державного бюджету на 2025 рік передбачені додаткові кошти. Майже 800 млн грн забезпечить харчування 1-4 класів по всій Україні й 5-11 класів на прифронтових територіях на перший місяць, до кінця року громадам будуть розподілятися кошти