Бесплатное питание в школе: в МОН объяснили, о каких классах идет речь

С сентября для учеников начальных классов питание в школе будет бесплатным, а для школьников 5–11 классов в учреждениях общего среднего образования в прифронтовых регионах. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Лисовой прокомментировал, каких классов и регионов касается бесплатное питание учеников.

Обеспечение питания, в том числе бесплатного питания - это часть школьной реформы питания, которая началась еще до полномасштабного вторжения РФ. В условиях войны она приобрела еще большее значение - сказал Лисовой.

Министр отметил, что первым этапом стало обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов.

Параллельно с обеспечением и выделением государственных субвенций, государственных средств на питание детей происходит модернизация школьных столовых, пищеблоков, развивается инфраструктура хабов для подготовки поваров на базе профтехов, училищ. Большая системная работа. Сегодня мы говорим исключительно о тех средствах, которые мы выделяем именно на обеспечение питания - рассказал Лисовой.

Поэтому, по его словам, 1-4 классы - это первый этап, и сейчас происходит переход ко второму этапу - бесплатное питание 5-11 классов.

Но приоритизируем 5-11 классы для прифронтовых регионов. Таким образом в прифронтовых регионах у нас будут питаться (бесплатно - ред.) дети, которые учатся в очном формате с 5 по 11 классы (в прифронтовых областях - ред.). А 1-4 классы по всей Украине - пояснил Лисовой.

Финансирование бесплатного питания

Министр заявил, что средства были предусмотрены на начало учебного года и сейчас Кабмин выделил дополнительно почти 800 млн грн.

Эти средства позволят нам обеспечить начало учебного года. В изменениях в государственный бюджет на 2025 год предусмотрены дополнительные средства. Почти 800 млн грн обеспечит питание 1-4 классов по всей Украине и 5-11 классов на прифронтовых территориях на первый месяц, до конца года общинам будут распределяться средства - рассказал Лисовой.

Кабмин распределил более 2,1 млн гривен на улучшение качества питания в школах

Дополнение

Правительство выделило почти 780 млн грн на бесплатное питание учащихся.

Финансирование будет осуществляться за счет остатков образовательной субвенции, образовавшихся на счетах местных бюджетов по состоянию на конец 2024 года и перечисленных в специальный фонд государственного бюджета для МОН.

Эти средства будут направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов по всей стране, а также для организации питания школьников 5–11 классов в учреждениях общего среднего образования в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.