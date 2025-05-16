Кабмин распределил более 2,1 млн гривен на улучшение качества питания в школах
Киев • УНН
Кабмин распределил 2,186 млн грн на улучшение питания учащихся начальных классов. Средства получены от Всемирной продовольственной программы ООН.
Кабмин распределил более 2,1 млн гривен на улучшение качества горячего питания учеников начальных классов учреждений общего среднего образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин осуществил распределение 2 млн 186,6 тыс. гривен в 2025 году средств, полученных от Всемирной продовольственной программы ООН на счет Министерства образования и науки в Национальном банке, на бюджетную программу "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение качества горячего питания учеников начальных классов учреждений общего среднего образования.
Напомним
С сентября 2025 года ученики 5-11 классов в прифронтовых областях получат бесплатное питание в школах. В настоящее время бесплатными обедами обеспечены более 1,6 млн детей в 1-4 классах.