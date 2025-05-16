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Кабмин распределил более 2,1 млн гривен на улучшение качества питания в школах

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Кабмин распределил 2,186 млн грн на улучшение питания учащихся начальных классов. Средства получены от Всемирной продовольственной программы ООН.

Кабмин распределил более 2,1 млн гривен на улучшение качества питания в школах

Кабмин распределил более 2,1 млн гривен на улучшение качества горячего питания учеников начальных классов учреждений общего среднего образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин осуществил распределение 2 млн 186,6 тыс. гривен в 2025 году средств, полученных от Всемирной продовольственной программы ООН на счет Министерства образования и науки в Национальном банке, на бюджетную программу "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение качества горячего питания учеников начальных классов учреждений общего среднего образования.

Напомним

С сентября 2025 года ученики 5-11 классов в прифронтовых областях получат бесплатное питание в школах. В настоящее время бесплатными обедами обеспечены более 1,6 млн детей в 1-4 классах.

Павел Башинский

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