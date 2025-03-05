В уряді обіцяють безоплатне харчування для учнів старших класів у прифронтових областях
Київ • УНН
З вересня 2025 року учні 5-11 класів у прифронтових областях отримають безкоштовне харчування у школах. Наразі безоплатними обідами забезпечені понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах.
Прем'єр Шмигаль поставив завдання перед міністерствами - розширення програми харчоблоків у школах, зокрема у прифронтових областях.
Про це повідомляє пресслужба глави уряду України Дениса Шмигаля, передає УНН.
Деталі
З вересня 2025 року програма, ініційована першою леді України, буде розширена на учнів 5-11 класів у прифронтових областях.
Глава українського уряду обговорив програму безкоштовного шкільного харчування на нараді з міністром освіти Оксеном Лісовим, заступниками керівника Офісу Президента Віктором Микитою та Іриною Верещук, представниками Мінфіну, Мінрозвитку.
Анонсовано розширення програми безоплатного харчування, щоб підтримати дітей у найбільш вразливих регіонах і громадах.
Станом на сьогодні понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах забезпечені безоплатними обідами
Наша мета — розширити цю ініціативу на всіх учнів. Плануємо впроваджувати реформу поетапно, аби забезпечити високу якість харчування.
Створюємо програму безоплатного харчування для дітей у початковій школі - Зеленський02.09.24, 17:54 • 17464 перегляди