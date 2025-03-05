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В уряді обіцяють безоплатне харчування для учнів старших класів у прифронтових областях

Київ • УНН

 • 16249 перегляди

З вересня 2025 року учні 5-11 класів у прифронтових областях отримають безкоштовне харчування у школах. Наразі безоплатними обідами забезпечені понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах.

В уряді обіцяють безоплатне харчування для учнів старших класів у прифронтових областях

Прем'єр Шмигаль поставив завдання перед міністерствами - розширення програми харчоблоків у школах, зокрема у прифронтових областях.

Про це повідомляє пресслужба глави уряду України Дениса Шмигаля, передає УНН.

Деталі

З вересня 2025 року програма, ініційована першою леді України, буде розширена на учнів 5-11 класів у прифронтових областях. 

- повідомляє прем'єр-міністр України. 

Глава українського уряду обговорив програму безкоштовного шкільного харчування на нараді з міністром освіти Оксеном Лісовим, заступниками керівника Офісу Президента Віктором Микитою та Іриною Верещук, представниками Мінфіну, Мінрозвитку.

Анонсовано розширення програми безоплатного харчування, щоб підтримати дітей у найбільш вразливих регіонах і громадах.

Станом на сьогодні понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах забезпечені безоплатними обідами

- ідеться у дописі. 

Наша мета — розширити цю ініціативу на всіх учнів. Плануємо впроваджувати реформу поетапно, аби забезпечити високу якість харчування.

- інформує Шмигаль.

Створюємо програму безоплатного харчування для дітей у початковій школі - Зеленський02.09.24, 17:54 • 17464 перегляди

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