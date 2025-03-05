В правительстве обещают бесплатное питание для учеников старших классов в прифронтовых областях
Киев • УНН
С сентября 2025 года ученики 5-11 классов в прифронтовых областях получат бесплатное питание в школах. В настоящее время бесплатными обедами обеспечены более 1,6 млн детей в 1-4 классах.
Премьер Шмыгаль поставил задачу перед министерствами - расширение программы пищеблоков в школах, в частности в прифронтовых областях.
Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, передает УНН.
Детали
С сентября 2025 года программа, инициированная первой леди Украины, будет расширена на учеников 5-11 классов в прифронтовых областях.
Глава украинского правительства обсудил программу бесплатного школьного питания на совещании с министром образования Оксеном Лисовым, заместителями руководителя Офиса Президента Виктором Микитой и Ириной Верещук, представителями Минфина, Минразвития.
Анонсировано расширение программы бесплатного питания, чтобы поддержать детей в наиболее уязвимых регионах и общинах.
На сегодняшний день более 1,6 млн детей в 1-4 классах обеспечены бесплатными обедами
Наша цель — расширить эту инициативу на всех учеников. Планируем внедрять реформу поэтапно, чтобы обеспечить высокое качество питания.
Создаем программу бесплатного питания для детей в начальной школе - Зеленский02.09.24, 17:54 • 17463 просмотра