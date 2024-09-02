Создаем программу бесплатного питания для детей в начальной школе - Зеленский

В Украине создают программу гарантированного бесплатного питания для детей в начальной школе - с 1-го по 4-й классы. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Только что здесь, на Хортице, мы говорили с нашими ветеранами, ветеранами войны. Сегодня же представили в Запорожье нашу "Мрію" - новое образовательное приложение. Фактически аналог "Дії" для нашего украинского образования, для всех наших детишек, для учителей, для родителей. Это, безусловно, хороший результат: во время такой войны Украина и защищается, и развивается - создает новое, дает возможности нашим людям, - сказал Зеленский.

Он поблагодарил всю команду "Мрії" и украинских учителей, каждого и каждую, кто работает, чтобы образование в Украине было сильным.

И мы добавляем гарантий этому. Правительство Украины имеет четкие поручения и по строительству укрытий, и по обеспечению школ автобусами - то, что мы обещали громадам, мы должны выполнить. Также создаем программу гарантированного бесплатного питания для детей в начальной школе - с 1-го по 4-й классы. И еще МВД, Минобразования, областные администрации, Минцифра, громады должны обеспечить полное выполнение нашей программы "Безопасная школа" - это создание реально надежного пространства безопасности для всех учеников и учениц, для каждой школы, - рассказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в этом году и в Запорожье, и во многих других городах и общинах школы открылись для обучения оффлайн.

Более двух миллионов детей смогут учиться в базовом школьном формате. Еще около миллиона детей - в смешанном формате: и офлайн, и онлайн. Все это зависит от факторов безопасности. От наличия укрытий в наших школах и общих наших возможностей защищать жизнь, - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о начале учебного года в Украине. Более 10 тыс. школ работают офлайн, правительство обеспечивает укрытие и безопасность, а также внедряет программу бесплатного питания для младших классов.