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Створюємо програму безоплатного харчування для дітей у початковій школі - Зеленський

Створюємо програму безоплатного харчування для дітей у початковій школі - Зеленський

Київ • УНН

 • 17461 перегляди

Президент Зеленський оголосив про створення програми безоплатного харчування для дітей у початковій школі. Також представлено новий освітній застосунок "Мрія" та програму "Безпечна школа".

В Україні створюють програму гарантованого безоплатного харчування для дітей у початковій школі – із 1-го по 4-й класи. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Щойно тут, на Хортиці, ми говорили з нашими ветеранами, ветеранами війни. Сьогодні ж представили в Запоріжжі нашу "Мрію" - новий освітній застосунок. Фактично аналог "Дії" для нашої української освіти, для всіх наших діточок, для учителів, для батьків. Це, безперечно, хороший результат: у час такої війни Україна і захищається, і розвивається - створює нове, дає можливості нашим людям,

- сказав Зеленський.

Він подякував всій команді "Мрії" та українським вчителям, кожному й кожній, хто працює, щоб освіта в Україні була сильною.

І ми додаємо гарантій цьому. Уряд України має чіткі доручення і щодо будівництва укриттів, і щодо забезпечення шкіл автобусами - те, що ми обіцяли громадам, ми маємо виконати. Також створюємо програму гарантованого безоплатного харчування для дітей у початковій школі – із 1-го по 4-й класи. І ще МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, Мінцифра, громади мають забезпечити повне виконання нашої програми "Безпечна школа" - це створення реально надійного простору безпеки для всіх учнів і учениць, для кожної школи,

- розповів Зеленський.

Окрім того, він зазначив, що цього року і в Запоріжжі, і в багатьох інших містах і громадах школи відкрились для навчання офлайн.

Понад два мільйони дітей зможуть навчатись у базовому шкільному форматі. Ще близько мільйона дітей – у змішаному форматі: і офлайн, і онлайн. Усе це залежить від безпекових чинників. Від наявності укриттів у наших школах і загальних наших можливостей захищати життя,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про початок навчального року в Україні. Понад 10 тис. шкіл працюють офлайн, уряд забезпечує укриття та безпеку, а також впроваджує програму безоплатного харчування для молодших класів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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