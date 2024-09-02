Створюємо програму безоплатного харчування для дітей у початковій школі - Зеленський

В Україні створюють програму гарантованого безоплатного харчування для дітей у початковій школі – із 1-го по 4-й класи. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

Щойно тут, на Хортиці, ми говорили з нашими ветеранами, ветеранами війни. Сьогодні ж представили в Запоріжжі нашу "Мрію" - новий освітній застосунок. Фактично аналог "Дії" для нашої української освіти, для всіх наших діточок, для учителів, для батьків. Це, безперечно, хороший результат: у час такої війни Україна і захищається, і розвивається - створює нове, дає можливості нашим людям,