Понад 2 мільйони школярів розпочали навчальний рік в офлайн-форматі - Зеленський

Понад 2 млн школярів розпочали навчальний рік в офлайн-форматі та ще 1 млн - у змішаному. Також в офлайн режимі запрацювали понад 10 тис. шкіл. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Запоріжжі під час регіонального освітнього форуму "Створюємо майбутнє разом", передає УНН.

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Понад 2 млн школярів розпочали навчальний рік в офлайн-форматі та ще мільйон – у змішаному. Сьогодні в режимі офлайн запрацювали понад 10 тис. шкіл. Через близькість до фронту або кордону з росією у частині громад поки не може повернутися до очного навчання. Але ми робимо все можливе, щоб якнайбільше шкіл усе ж могли працювати. І безпековий компонент – це фундамент нашої нової політики гарантування освітніх можливостей в Україні - сказав Зеленський.

Він зазначив, що передусім йдеться про про наявність укриттів, що дає змогу школам працювати офлайн. Це стосується областей, які межують із зоною бойових дій, і загалом території України, яка страждає від російських ударів.

Президент наголосив, що уряд має чіткі доручення і щодо будівництва укриттів, і щодо забезпечення шкіл автобусами. Спершу транспорт мають передати у прифронтові та прикордонні регіони, але мета – забезпечити всю Україну.

Також Міністерство освіти і науки разом із Міністерством внутрішніх справ у взаємодії з громадами мають зробити все для повного виконання програми "Безпечна школа". Мова йде про чергування поліцейських, наявність рамок металошукачів на вході та швидке реагування на будь-які інциденти.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна створює програму гарантованого безоплатного харчування для дітей із першого по четвертий клас. На реалізацію цієї ініціативи через субвенцію МОН передбачено 5,8 млрд гривень.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.