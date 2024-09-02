Более 2 миллионов школьников начали учебный год в офлайн-формате - Зеленский

Более 2 млн школьников начали учебный год в офлайн-формате и еще 1 млн - в смешанном. Также в офлайн режиме заработали более 10 тыс. школ. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Запорожье во время регионального образовательного форума "Создаем будущее вместе", передает УНН.

Детали

Более 2 млн школьников начали учебный год в офлайн-формате и еще миллион - в смешанном. Сегодня в режиме офлайн заработали более 10 тыс. школ. Из-за близости к фронту или границе с Россией в части общин пока не может вернуться к очному обучению. Но мы делаем все возможное, чтобы как можно больше школ все же могли работать. И компонент безопасности - это фундамент нашей новой политики обеспечения образовательных возможностей в Украине - сказал Зеленский.

Он отметил, что прежде всего речь идет о наличии укрытий, что позволяет школам работать офлайн. Это касается областей, граничащих с зоной боевых действий, и в целом территории Украины, которая страдает от российских ударов.

Президент подчеркнул, что правительство имеет четкие поручения и по строительству укрытий, и по обеспечению школ автобусами. Сначала транспорт должны передать в прифронтовые и приграничные регионы, но цель - обеспечить всю Украину.

Также Министерство образования и науки вместе с Министерством внутренних дел во взаимодействии с общинами должны сделать все для полного выполнения программы "Безопасная школа". Речь идет о дежурстве полицейских, наличии рамок металлоискателей на входе и быстрое реагирование на любые инциденты.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина создает программу гарантированного бесплатного питания для детей с первого по четвертый класс. На реализацию этой инициативы через субвенцию МОН предусмотрено 5,8 млрд гривен.

Напомним

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья.