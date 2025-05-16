Кабмін розподілив понад 2,1 млн гривень на покращення якості харчування в школах

Кабмін розподілив понад 2,1 млн гривень на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

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Як повідомив Мельничук, Кабмін здійснив розподіл 2 млн 186,6 тис. гривень у 2025 році коштів, отриманих від Всесвітньої продовольчої програми ООН на рахунок Міністерства освіти і науки в Національному банку, на бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо

З вересня 2025 року учні 5-11 класів у прифронтових областях отримають безкоштовне харчування у школах. Наразі безоплатними обідами забезпечені понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах.