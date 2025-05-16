Кабмін розподілив понад 2,1 млн гривень на покращення якості харчування в школах
Київ • УНН
Кабмін розподілив 2,186 млн грн на покращення харчування учнів початкових класів. Кошти отримані від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Кабмін розподілив понад 2,1 млн гривень на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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Як повідомив Мельничук, Кабмін здійснив розподіл 2 млн 186,6 тис. гривень у 2025 році коштів, отриманих від Всесвітньої продовольчої програми ООН на рахунок Міністерства освіти і науки в Національному банку, на бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.
Нагадаємо
З вересня 2025 року учні 5-11 класів у прифронтових областях отримають безкоштовне харчування у школах. Наразі безоплатними обідами забезпечені понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах.