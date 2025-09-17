Правительство утвердило распределение более 91 млн гривен на питание в школах в приграничных и прифронтовых регионах

$41.180.06
48.660.16
ukenru
16:51 • 1324 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 6288 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 15391 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 29577 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 37447 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 37581 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 100494 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 117956 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53603 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 62721 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.9м/с
93%
749мм
Популярные новости
Ни одна европейская армия не готова к современной войне с россией - ЦПД СНБО17 сентября, 07:40 • 5558 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 49409 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко17 сентября, 10:56 • 14473 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico17 сентября, 11:08 • 19691 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 15351 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 15428 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 49495 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 100494 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 117956 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 65649 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Марко Рубио
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 38825 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 44131 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 73375 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 70675 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 74935 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат

Правительство утвердило распределение более 91 млн гривен на питание в школах в приграничных и прифронтовых регионах

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Средства, полученные от Всемирной продовольственной программы ООН, будут направлены на улучшение качества горячего питания и финансирование учащихся начальных классов.

Правительство утвердило распределение более 91 млн гривен на питание в школах в приграничных и прифронтовых регионах

Кабинет министров утвердил распределение более 91 млн гривен на питание в школах для 8 приграничных и прифронтовых областей Украины. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Подробности

Утверждено распределение в 2025 году средств, полученных от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций на счет для удовлетворения потребностей образования и науки в Национальном банке, на бюджетную программу "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение качества горячего питания и финансирование питания учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования" в объеме 91 млн 293,7 тыс. гривен для 8 приграничных и прифронтовых областей Украины

- сообщил Мельничук.

Напомним

С сентября для учащихся начальных классов питание в школе будет бесплатным, а для школьников 5–11 классов в учреждениях общего среднего образования в прифронтовых регионах.

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаОбразование
Государственная граница Украины
благотворительность
Национальный банк Украины
Верховная Рада
Организация Объединенных Наций
Украина