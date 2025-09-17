Правительство утвердило распределение более 91 млн гривен на питание в школах в приграничных и прифронтовых регионах

Кабинет министров утвердил распределение более 91 млн гривен на питание в школах для 8 приграничных и прифронтовых областей Украины. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Подробности

Утверждено распределение в 2025 году средств, полученных от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций на счет для удовлетворения потребностей образования и науки в Национальном банке, на бюджетную программу "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение качества горячего питания и финансирование питания учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования" в объеме 91 млн 293,7 тыс. гривен для 8 приграничных и прифронтовых областей Украины - сообщил Мельничук.

Напомним

С сентября для учащихся начальных классов питание в школе будет бесплатным, а для школьников 5–11 классов в учреждениях общего среднего образования в прифронтовых регионах.