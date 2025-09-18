Депутаты приняли закон о мерах безопасности в школах: что изменится для учеников и администрации

Верховная Рада Украины поддержала закон о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

"За" данный законопроект проголосовали 274 нардепа. Отныне руководители учебных заведений должны будут:

разработать правила пребывания лиц на территории и в помещениях учреждения;

обустроить территорию школы ограждениями;

установить технические средства для срочного вызова полиции.

Учредитель учреждения общего среднего образования будет ответственен за создание безопасной образовательной среды, а также выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности - написал Гончаренко.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил распределение более 91 млн гривен на питание в школах. Это касается 8 приграничных и прифронтовых областей Украины.