Депутаты приняли закон о мерах безопасности в школах: что изменится для учеников и администрации
Киев • УНН
Теперь руководители школ должны разработать правила пребывания, обустроить территорию ограждениями и установить технические средства для вызова полиции.
Верховная Рада Украины поддержала закон о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Детали
"За" данный законопроект проголосовали 274 нардепа. Отныне руководители учебных заведений должны будут:
- разработать правила
пребывания лиц на территории и в помещениях учреждения;
- обустроить территорию
школы ограждениями;
- установить технические
средства для срочного вызова полиции.
Учредитель учреждения общего среднего образования будет ответственен за создание безопасной образовательной среды, а также выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности
Напомним
Кабинет министров Украины утвердил распределение более 91 млн гривен на питание в школах. Это касается 8 приграничных и прифронтовых областей Украины.