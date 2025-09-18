Депутаты приняли закон о мерах безопасности в школах: что изменится для учеников и администрации

$41.190.02
48.770.12
ukenru
Эксклюзив
09:39 • 2562 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 2954 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 5134 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 13593 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 11830 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 36552 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 41018 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32232 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31105 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 34376 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4м/с
70%
751мм
Популярные новости
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 17321 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 18729 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 13177 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 11483 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 6148 просмотра
публикации
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 2556 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 6346 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 13591 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 36550 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 38147 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владислав Косиняк-Камыш
Алексей Гончаренко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 11569 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 19794 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 20329 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 19145 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 48574 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

Депутаты приняли закон о мерах безопасности в школах: что изменится для учеников и администрации

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Теперь руководители школ должны разработать правила пребывания, обустроить территорию ограждениями и установить технические средства для вызова полиции.

Депутаты приняли закон о мерах безопасности в школах: что изменится для учеников и администрации

Верховная Рада Украины поддержала закон о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

"За" данный законопроект проголосовали 274 нардепа. Отныне руководители учебных заведений должны будут:

  • разработать правила пребывания лиц на территории и в помещениях учреждения;
    • обустроить территорию школы ограждениями;
      • установить технические средства для срочного вызова полиции.

        Учредитель учреждения общего среднего образования будет ответственен за создание безопасной образовательной среды, а также выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности

        - написал Гончаренко.

        Напомним

        Кабинет министров Украины утвердил распределение более 91 млн гривен на питание в школах. Это касается 8 приграничных и прифронтовых областей Украины.

        Евгений Устименко

        ОбществоПолитикаОбразование
        Государственная граница Украины
        Алексей Гончаренко
        Верховная Рада
        Украина