Образовательный бюджет 2026: Лесной рассказал, сколько средств выделено на зарплаты учителей и безопасность школ

Министр образования Оксен Лисовой во время Часа вопросов к правительству представил проект госбюджета на 2026 год для сферы образования и науки. Он подчеркнул, что основная цель документа – инвестировать в учащихся, педагогов и безопасность школ, а также поддержать науку в сфере инноваций. Об этом пишет УНН.

Подробности

Общий объем расходов на образование и науку составляет 257,4 млрд грн. Из них 72,9 млрд грн – это государственный бюджет и 184,5 млрд грн – субвенции – сообщил Лисовой.

Он добавил, что расходы общего фонда возрастают до 239 млрд грн, что позволяет не только поддерживать систему, но и делать шаги вперед в качестве образования.

Министр уточнил, что одним из приоритетов является поддержка педагогов.

Закладываем 53,8 млрд грн на повышение престижности труда учителей. С 1 января они получат повышение зарплат на 30%, а с 1 сентября еще на 20% – уточнил Лисовой.

Отдельно предусмотрено 1,26 млрд грн на повышение академических стипендий и 450 млн грн на субвенции для детей с особыми образовательными потребностями.

Еще один фокус – безопасность и доступность школ. На обустройство безопасных условий предусмотрено 13 млрд грн, 5 млрд грн – на противопожарную защиту, полмиллиарда – на модернизацию школ, а 3 млрд грн – на оборудование для программы "Новая украинская школа", из которых 1 млрд грн пойдет на академические лицеи.

Депутаты приняли закон о мерах безопасности в школах: что изменится для учеников и администрации

Для профессионального и предвысшего образования запланировано дополнительно 1 млрд грн на мастерские и лаборатории, а полмиллиарда – на восстановление учреждений в прифронтовых регионах.

Лисовой также подчеркнул важность качества обучения и равных условий для всех учащихся.

На печать и доставку учебников предусмотрено 2,3 млрд грн, что позволит обеспечить девятые и четвертые классы, а также детей с особыми образовательными потребностями и национальные меньшинства – отметил он.

Кроме того, 3 млн грн выделено на модернизацию системы управления образованием для прозрачного учета ресурсов, а 1 млн грн – на техническую поддержку инклюзивно-ресурсных центров. На государственную итоговую аттестацию выпускников начальной и базовой школы выделено 29,9 млн грн.

Напомним

Ранее стало известно, что Министерство образования и науки не выполнило должным образом обеспечение школьников учебниками. В частности, учебники не получили дети с особыми образовательными потребностями, сообщал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Позже Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что по состоянию на 1 сентября учреждения в системе "Новой украинской школы" уже получили 88% учебников, а остальные проходят учетные процедуры и будут доставлены до 15 сентября.