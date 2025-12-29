Зеленский сообщил о работе переговорных групп и возможном четырехстороннем формате мирного плана
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе украинско-американской рабочей группы, которая подготовила необходимые документы. Для дальнейших шагов по 20-пунктовому плану понадобится четырехсторонний формат переговоров с участием Украины, Европы, Америки и россии.
Подробности
По словам Зеленского, украинско-американская рабочая группа уже продемонстрировала результаты своей работы, наработав необходимые документы. Отдельно прорабатывались вопросы с участием европейских партнеров.
Что касается наших рабочих групп – украинско-американская рабочая группа уже есть, она уже продемонстрировала результат, наработали соответствующие документы. Далее – документы там, где нам нужны были наши европейские партнеры. У нас была трехсторонняя рабочая группа, ее заседание было в Берлине
Зеленский отметил, что в случае перехода к 20-пунктовому плану, который должны подписать четыре стороны, целесообразно будет создание четырехсторонней технической группы
Сейчас, если мы будем идти, и я очень надеюсь, что быстро, к 20-пунктовому плану, который должны подписать четыре стороны: Украина, Европа, Америка и Россия, то, наверное, нужно, чтобы техническая группа была четырехсторонняя. Мы нормально к этому относимся
Он также подтвердил готовность Украины к различным форматам контактов, включая возможные трехсторонние встречи или телефонные разговоры на уровне лидеров.
Я знаю, что есть вопросы относительно наших возможностей трехсторонней встречи Америка, Украина и Россия на уровне лидеров или соответствующих телефонных разговоров. Я еще раз подчеркну, мы ни от кого не прячемся, открыты к любым вариантам, форматам, которые могут нас приблизить к окончанию войны
Напомним
Президент Зеленский очертил последовательность действий для согласования шагов для завершения войны. Планируется ряд встреч, которые должны состояться в январе, после чего возможна встреча с российской стороной.