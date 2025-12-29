$42.060.13
Зеленский назвал условия отмены военного положения
04:39 • 17877 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 36717 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 43150 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 39919 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 34231 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 40043 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 49974 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34281 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40760 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Зеленский сообщил о работе переговорных групп и возможном четырехстороннем формате мирного плана

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе украинско-американской рабочей группы, которая подготовила необходимые документы. Для дальнейших шагов по 20-пунктовому плану понадобится четырехсторонний формат переговоров с участием Украины, Европы, Америки и россии.

Зеленский сообщил о работе переговорных групп и возможном четырехстороннем формате мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинско-американская рабочая группа уже работает и подготовила соответствующие документы, а для дальнейших шагов по 20-пунктовому плану понадобится четырехсторонний формат переговоров. Об этом он Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

По словам Зеленского, украинско-американская рабочая группа уже продемонстрировала результаты своей работы, наработав необходимые документы. Отдельно прорабатывались вопросы с участием европейских партнеров.

Что касается наших рабочих групп – украинско-американская рабочая группа уже есть, она уже продемонстрировала результат, наработали соответствующие документы. Далее – документы там, где нам нужны были наши европейские партнеры. У нас была трехсторонняя рабочая группа, ее заседание было в Берлине

- подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что в случае перехода к 20-пунктовому плану, который должны подписать четыре стороны, целесообразно будет создание четырехсторонней технической группы

Сейчас, если мы будем идти, и я очень надеюсь, что быстро, к 20-пунктовому плану, который должны подписать четыре стороны: Украина, Европа, Америка и Россия, то, наверное, нужно, чтобы техническая группа была четырехсторонняя. Мы нормально к этому относимся

- говорит Президент Украины.

Он также подтвердил готовность Украины к различным форматам контактов, включая возможные трехсторонние встречи или телефонные разговоры на уровне лидеров.

Я знаю, что есть вопросы относительно наших возможностей трехсторонней встречи Америка, Украина и Россия на уровне лидеров или соответствующих телефонных разговоров. Я еще раз подчеркну, мы ни от кого не прячемся, открыты к любым вариантам, форматам, которые могут нас приблизить к окончанию войны

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский очертил последовательность действий для согласования шагов для завершения войны. Планируется ряд встреч, которые должны состояться в январе, после чего возможна встреча с российской стороной.

Алла Киосак

