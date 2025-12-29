Зеленский сообщил о работе переговорных групп и возможном четырехстороннем формате мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинско-американская рабочая группа уже работает и подготовила соответствующие документы, а для дальнейших шагов по 20-пунктовому плану понадобится четырехсторонний формат переговоров. Об этом он Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

По словам Зеленского, украинско-американская рабочая группа уже продемонстрировала результаты своей работы, наработав необходимые документы. Отдельно прорабатывались вопросы с участием европейских партнеров.

Что касается наших рабочих групп – украинско-американская рабочая группа уже есть, она уже продемонстрировала результат, наработали соответствующие документы. Далее – документы там, где нам нужны были наши европейские партнеры. У нас была трехсторонняя рабочая группа, ее заседание было в Берлине

Зеленский отметил, что в случае перехода к 20-пунктовому плану, который должны подписать четыре стороны, целесообразно будет создание четырехсторонней технической группы

Сейчас, если мы будем идти, и я очень надеюсь, что быстро, к 20-пунктовому плану, который должны подписать четыре стороны: Украина, Европа, Америка и Россия, то, наверное, нужно, чтобы техническая группа была четырехсторонняя. Мы нормально к этому относимся