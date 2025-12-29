Зеленський повідомив про роботу переговорних груп і можливий чотиристоронній формат мирного плану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українсько-американська робоча група вже працює та підготувала відповідні документи, а для подальших кроків щодо 20-пунктового плану знадобиться чотиристоронній формат переговорів. Про це він Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, українсько-американська робоча група вже продемонструвала результати своєї роботи, напрацювавши необхідні документи. Окремо опрацьовувалися питання за участі європейських партнерів.

Що стосується наших робочих груп - українсько-американська робоча група вже є, вона вже ппродемонструвала результат, напрацювали відповідні документи. Далі - документи там, де нам потрібні були наші європейські партнери. У нас була тристороння робоча група, її засідання було в Берліні - наголосив Президент.

Зеленський зазначив, що у разі переходу до 20-пунктового плану, який мають підписати чотири сторони , доцільним буде створення чотиристоронньої технічної групи

Зараз, якщо ми будемо йти, і я дуже сподіваюся, що швидко, до 20-пунктового плану, який повинні підписати чотири сторони: України, Європи, Америки і росія, то, напевно, потрібно, щоби технічна група була чотирьохстороння. Ми нормально до цього ставимося - каже Президент України.

Він також підтвердив готовність України до різних форматів контактів, включно з можливими тристоронніми зустрічами або телефонними розмовами на рівні лідерів.

Я знаю, що є запитання щодо наших можливостей тристоронньої зустрічі Америка, Україна і росія на рівні лідерів або відповідних телефонних розмов. Я ще раз підкреслю, ми ні від кого не ховаємося, відкриті до будь-яких варіантів, форматів, які можуть нас наблизити до закінчення війни - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський окреслив послідовність дій для узгодження кроків для завершення війни. Планується низка зустрічей, які мають відбутися у січні, після чого можлива зустріч з російською стороною.