публикации
Эксклюзивы
Укрэнерго нанесен ущерб на 168 млн грн: разоблачена схема хищения электроэнергии, троим участникам сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Троим участникам схемы завладения электроэнергией без ее фактической оплаты сообщено о подозрении. В результате таких действий ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб на 168 млн грн.

Укрэнерго нанесен ущерб на 168 млн грн: разоблачена схема хищения электроэнергии, троим участникам сообщено о подозрении

В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией. В результате таких действий ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб на 168 млн грн. Трем участникам схемы уже сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем участникам схемы завладения электрической энергией без ее фактической оплаты

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в результате таких действий ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб на 168 млн грн.

Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминировано присвоение средств ЧАО "НЭК "Укрэнерго" (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ответственному должностному лицу ЧАО "НЭК "Укрэнерго" инкриминировано злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины). По данным следствия, должностное лицо умышленно не применило предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику.

Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электрической энергии с подконтрольным поставщиком, при этом фактически не имея намерения оплачивать потребленные объемы.

В то же время электропоставщик, по данным следствия, не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за небалансы не осуществлялись.

Должностное лицо ЧАО "НЭК "Укрэнерго", занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электрической энергии, умышленно не приняло предусмотренных законодательством мер реагирования.

В результате, по данным следствия, безосновательно отпущено более 82 тыс. МВт·ч электрической энергии, общая стоимость которой составляет более 168 млн грн, что повлекло материальный ущерб ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и привело к тяжким последствиям.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение

- подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Энергетика
Обыск
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина