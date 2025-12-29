Укрэнерго нанесен ущерб на 168 млн грн: разоблачена схема хищения электроэнергии, троим участникам сообщено о подозрении
Киев • УНН
Троим участникам схемы завладения электроэнергией без ее фактической оплаты сообщено о подозрении. В результате таких действий ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб на 168 млн грн.
В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией. В результате таких действий ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб на 168 млн грн. Трем участникам схемы уже сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем участникам схемы завладения электрической энергией без ее фактической оплаты
Детали
По данным следствия, в результате таких действий ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб на 168 млн грн.
Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминировано присвоение средств ЧАО "НЭК "Укрэнерго" (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Ответственному должностному лицу ЧАО "НЭК "Укрэнерго" инкриминировано злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины). По данным следствия, должностное лицо умышленно не применило предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику.
Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электрической энергии с подконтрольным поставщиком, при этом фактически не имея намерения оплачивать потребленные объемы.
В Запорожье разоблачена группа лиц, систематически воровавших природный газ из магистральной системы08.12.25, 15:28 • 2692 просмотра
В то же время электропоставщик, по данным следствия, не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за небалансы не осуществлялись.
Должностное лицо ЧАО "НЭК "Укрэнерго", занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электрической энергии, умышленно не приняло предусмотренных законодательством мер реагирования.
В результате, по данным следствия, безосновательно отпущено более 82 тыс. МВт·ч электрической энергии, общая стоимость которой составляет более 168 млн грн, что повлекло материальный ущерб ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и привело к тяжким последствиям.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение