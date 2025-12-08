$42.060.13
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 1910 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 5204 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 7594 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 13927 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 10025 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 11010 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11575 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 9920 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 23074 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
В Запорожье разоблачена группа лиц, систематически воровавших природный газ из магистральной системы

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Запорожье разоблачена группа из четырех человек, включая владельца и директора ООО, которые систематически воровали природный газ из магистральной системы. Подозреваемые подключались к системе вне приборов учета, реализуя газ через передвижную заправочную станцию.

В Запорожье разоблачена группа лиц, систематически воровавших природный газ из магистральной системы

Правоохранители Запорожской области разоблачили и сообщили о подозрении четырем лицам, включая владельца и директора общества с ограниченной ответственностью, которые организовали масштабную схему незаконного отбора природного газа вне приборов учета, что нанесло значительный ущерб государству. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, не позднее августа 2024 года на территории автогазозаправочной станции подозреваемые, используя специальное оборудование, вмешивались в работу счетчиков, непосредственно подключаясь к магистральной системе. Такая манипуляция позволяла не фиксировать фактический объем отобранного газа, который в дальнейшем безвозмездно присваивался.

В Одессе действовала схема незаконной аренды пляжей, ее удалось ликвидировать - прокуратура05.12.25, 15:23 • 2703 просмотра

Неучтенный государственный ресурс сбывали через передвижную заправочную станцию в городе, получая оплату наличными и избегая какого-либо контроля.

5 декабря 2025 года четырем лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, совершенное группой лиц во время действия военного положения).

Одного из подозреваемых задержали непосредственно во время незаконного отбора газа и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам проведенных обысков изъято специальное оборудование для вмешательства в работу приборов учета, черновые записи, денежные средства в сумме более 260 000 долларов США и передвижную газозаправочную установку с баллонами 

– говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым.

Организовал незаконную вырубку 329 деревьев и нанес ущерб на 7,3 млн гривен: экс-начальник ГСЧС в Ивано-Франковской области получил подозрение03.12.25, 15:41 • 2680 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Энергетика
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Украина
Одесса