В Запорожье разоблачена группа лиц, систематически воровавших природный газ из магистральной системы

Киев • УНН
В Запорожье разоблачена группа из четырех человек, включая владельца и директора ООО, которые систематически воровали природный газ из магистральной системы. Подозреваемые подключались к системе вне приборов учета, реализуя газ через передвижную заправочную станцию.
Правоохранители Запорожской области разоблачили и сообщили о подозрении четырем лицам, включая владельца и директора общества с ограниченной ответственностью, которые организовали масштабную схему незаконного отбора природного газа вне приборов учета, что нанесло значительный ущерб государству. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, не позднее августа 2024 года на территории автогазозаправочной станции подозреваемые, используя специальное оборудование, вмешивались в работу счетчиков, непосредственно подключаясь к магистральной системе. Такая манипуляция позволяла не фиксировать фактический объем отобранного газа, который в дальнейшем безвозмездно присваивался.
Неучтенный государственный ресурс сбывали через передвижную заправочную станцию в городе, получая оплату наличными и избегая какого-либо контроля.
5 декабря 2025 года четырем лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, совершенное группой лиц во время действия военного положения).
Одного из подозреваемых задержали непосредственно во время незаконного отбора газа и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
По результатам проведенных обысков изъято специальное оборудование для вмешательства в работу приборов учета, черновые записи, денежные средства в сумме более 260 000 долларов США и передвижную газозаправочную установку с баллонами
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым.
