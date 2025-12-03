$42.330.01
Организовал незаконную вырубку 329 деревьев и нанес ущерб на 7,3 млн гривен: экс-начальник ГСЧС в Ивано-Франковской области получил подозрение

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. Он организовал незаконную вырубку 329 деревьев в заказнике "Черный лес", нанеся государству ущерб на более чем 7,3 млн грн.

Организовал незаконную вырубку 329 деревьев и нанес ущерб на 7,3 млн гривен: экс-начальник ГСЧС в Ивано-Франковской области получил подозрение
Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, бывший чиновник, не имея никаких разрешительных документов, дал незаконное указание подчиненным осуществить рубку деревьев на территории общезоологического заказника "Черный лес".

Данный заказник является частью природно-заповедного фонда Ивано-Франковской области и охраняет ценные лесные экосистемы и места обитания диких животных.

В августе 2023 года, выполняя этот приказ, сотрудники управления под видом учений личного состава по тушению пожаров, провели незаконную порубку 329 деревьев, чем нанесли государству ущерб на сумму более 7,3 млн грн. Поскольку ущерб не компенсирован, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании указанной суммы с обвиняемого

 - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий и незаконная порубка на территории природно-заповедного фонда, повлекшая тяжкие последствия).

Ему грозит длительный срок лишения свободы.

Напомним

Правоохранители разоблачили схему, по которой из государственной собственности незаконно "вывели" шесть гектаров леса под Буковелем. Речь идет о 6 га леса, государству нанесен ущерб на сумму более 20 млн гривен.

Евгений Устименко

