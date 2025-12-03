Організував незаконну рубку 329 дерев і завдав збитків на 7,3 млн гривень: ексначальник ДСНС на Івано-Франківщині отримав підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора України

Прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, колишній посадовець, не маючи жодних дозвільних документів, дав незаконну вказівку підлеглим здійснити рубку дерев на території загально-зоологічного заказника "Чорний ліс".

Даний заказник є частиною природно-заповідного фонду Івано-Франківщини та охороняє цінні лісові екосистеми й місця проживання диких тварин.

У серпні 2023 року, виконуючи цей наказ, співробітники управління під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж, провели незаконну порубку 329 дерев, чим завдали державі збитків на суму понад 7,3 млн грн. Оскільки шкоду не компенсовано, прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення вказаної суми з обвинуваченого - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Експосадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень і незаконна порубка на території природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки).

Йому загрожує тривалий термін позбавлення волі.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили схему, за якою з державної власності незаконно "вивели" шість гектарів лісу під Буковелем. Йдеться про 6 га лісу, державі завдано збитків на суму понад 20 млн гривень.