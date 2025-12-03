Організував незаконну рубку 329 дерев і завдав збитків на 7,3 млн гривень: ексначальник ДСНС на Івано-Франківщині отримав підозру

$42.330.01
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 6620 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 10987 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 15267 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 19058 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 26765 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 34562 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 28980 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 38993 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75661 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Популярнi новини
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 30130 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 36136 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 23920 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню09:06 • 8758 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 13656 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 13765 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 36252 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 43484 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 52675 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 50696 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Харківська область
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 55043 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 57263 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 112390 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 86209 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 101975 перегляди
Організував незаконну рубку 329 дерев і завдав збитків на 7,3 млн гривень: ексначальник ДСНС на Івано-Франківщині отримав підозру

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області. Він організував незаконну рубку 329 дерев у заказнику "Чорний ліс", завдавши державі збитків на понад 7,3 млн грн.

Організував незаконну рубку 329 дерев і завдав збитків на 7,3 млн гривень: ексначальник ДСНС на Івано-Франківщині отримав підозру
Фото: Офіс Генерального прокурора України

Прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, колишній посадовець, не маючи жодних дозвільних документів, дав незаконну вказівку підлеглим здійснити рубку дерев на території загально-зоологічного заказника "Чорний ліс".

Даний заказник є частиною природно-заповідного фонду Івано-Франківщини та охороняє цінні лісові екосистеми й місця проживання диких тварин.

У серпні 2023 року, виконуючи цей наказ, співробітники управління під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж, провели незаконну порубку 329 дерев, чим завдали державі збитків на суму понад 7,3 млн грн. Оскільки шкоду не компенсовано, прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення вказаної суми з обвинуваченого

 - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Експосадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень і незаконна порубка на території природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки).

Йому загрожує тривалий термін позбавлення волі.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили схему, за якою з державної власності незаконно "вивели" шість гектарів лісу під Буковелем. Йдеться про 6 га лісу, державі завдано збитків на суму понад 20 млн гривень.

Євген Устименко

