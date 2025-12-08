На Запоріжжі викрито групу осіб, які систематично крали природний газ з магістральної системи

$42.060.13
49.000.23
ukenru
13:22 • 1216 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 4034 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 7246 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 8810 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 14828 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 10341 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 11253 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 11754 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10045 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 23804 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
89%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 24032 перегляди
Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семиPhotoVideo8 грудня, 05:14 • 3636 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 11478 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 13123 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 7774 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 4080 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 7294 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 14843 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 23817 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 67801 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 23818 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 50835 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 61181 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 62069 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 76149 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Hill
Ракетний комплекс "Панцир"

На Запоріжжі викрито групу осіб, які систематично крали природний газ з магістральної системи

Київ • УНН

 • 456 перегляди

На Запоріжжі викрито групу з чотирьох осіб, включаючи власника та директора ТОВ, які систематично крали природний газ з магістральної системи. Підозрювані підключалися до системи поза приладами обліку, реалізовуючи газ через пересувну заправну станцію.

На Запоріжжі викрито групу осіб, які систематично крали природний газ з магістральної системи

Правоохоронці Запорізької області викрили та повідомили про підозру чотирьом особам, включно з власником та директором товариства з обмеженою відповідальністю, які організували масштабну схему незаконного відбору природного газу поза приладами обліку, що завдало значних збитків державі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, не пізніше серпня 2024 року на території автогазозаправної станції підозрювані, використовуючи спеціальне обладнання, втручалися в роботу лічильників, безпосередньо під'єднуючись до магістральної системи. Така маніпуляція дозволяла не фіксувати фактичний обсяг відібраного газу, який надалі безоплатно привласнювався.

В Одесі діяла схема незаконної оренди пляжів, її вдалося ліквідувати - прокуратура05.12.25, 15:23 • 2705 переглядiв

Необлікований державний ресурс збували через пересувну заправну станцію в місті, отримуючи оплату готівкою та уникаючи будь-якого контролю.

5 грудня 2025 року чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, вчинене групою осіб під час дії воєнного стану).

Одного з підозрюваних затримали безпосередньо під час незаконного відбирання газу та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За результатами проведених обшуків вилучено спеціальне обладнання для втручання в роботу приладів обліку, чорнові записи, грошові кошти у сумі понад 260 000 доларів США та пересувну газозаправну установку з балонами 

– йдеться в повідомленні прокуратури.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим підозрюваним.

Організував незаконну рубку 329 дерев і завдав збитків на 7,3 млн гривень: ексначальник ДСНС на Івано-Франківщині отримав підозру03.12.25, 15:41 • 2680 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Державний бюджет
Енергетика
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Україна
Одеса