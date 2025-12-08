На Запоріжжі викрито групу осіб, які систематично крали природний газ з магістральної системи

Правоохоронці Запорізької області викрили та повідомили про підозру чотирьом особам, включно з власником та директором товариства з обмеженою відповідальністю, які організували масштабну схему незаконного відбору природного газу поза приладами обліку, що завдало значних збитків державі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, пише УНН.

За даними слідства, не пізніше серпня 2024 року на території автогазозаправної станції підозрювані, використовуючи спеціальне обладнання, втручалися в роботу лічильників, безпосередньо під'єднуючись до магістральної системи. Така маніпуляція дозволяла не фіксувати фактичний обсяг відібраного газу, який надалі безоплатно привласнювався.

Необлікований державний ресурс збували через пересувну заправну станцію в місті, отримуючи оплату готівкою та уникаючи будь-якого контролю.

5 грудня 2025 року чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, вчинене групою осіб під час дії воєнного стану).

Одного з підозрюваних затримали безпосередньо під час незаконного відбирання газу та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За результатами проведених обшуків вилучено спеціальне обладнання для втручання в роботу приладів обліку, чорнові записи, грошові кошти у сумі понад 260 000 доларів США та пересувну газозаправну установку з балонами