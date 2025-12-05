$42.180.02
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
В Одесі діяла схема незаконної оренди пляжів, її вдалося ліквідувати - прокуратура

Прокурора домоглася скасування застарілих правил в Одесі, які дозволяли незаконно передавати піщані ділянки узбережжя в оренду без конкурсів. Одеська міська рада скасувала ці Правила 19 листопада 2025 року.

В Одесі діяла схема незаконної оренди пляжів, її вдалося ліквідувати - прокуратура

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора домоглася, щоб Одеська міська рада скасувала застарілі правила, які протягом 18 років дозволяли незаконно передавати піщані ділянки узбережжя в оренду без проведення конкурсів. Про це йдеться в повідомленні ОГП, пише УНН.

Деталі

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора наполягає на законному використанні пляжних зон Одеси. Прокуратура домоглася скасування застарілих правил, що дозволяли неправомірне надання узбережжя в оренду.

Раніше, згідно з правилами, прийнятими міськрадою у 2007 році, пляжі класифікувалися як "споруди". Це дозволяло передавати їх в користування без конкурентних процедур, що створювало ризики незаконної забудови та зменшувало надходження до міського бюджету. Чинне законодавство безальтернативно відносить пляжі до земельних ділянок, які можна надавати в користування лише на конкурсній основі.

У зв'язку з позовом прокуратури Одеська міська рада на сесії 19 листопада 2025 року вирішила скасувати вказані Правила.

Наразі екологічні прокурори комплексно реагують на випадки неправомірного надання піщаних пляжів як "споруд", здійснені без проведення конкурсу. Суди вже розглядають близько 30 позовів про оскарження раніше укладених договорів оренди пляжних ділянок.

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Державний бюджет
Генеральний прокурор (Україна)
Одеса