В Одесі діяла схема незаконної оренди пляжів, її вдалося ліквідувати - прокуратура

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора домоглася, щоб Одеська міська рада скасувала застарілі правила, які протягом 18 років дозволяли незаконно передавати піщані ділянки узбережжя в оренду без проведення конкурсів. Про це йдеться в повідомленні ОГП, пише УНН.

Деталі

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора наполягає на законному використанні пляжних зон Одеси. Прокуратура домоглася скасування застарілих правил, що дозволяли неправомірне надання узбережжя в оренду.

Раніше, згідно з правилами, прийнятими міськрадою у 2007 році, пляжі класифікувалися як "споруди". Це дозволяло передавати їх в користування без конкурентних процедур, що створювало ризики незаконної забудови та зменшувало надходження до міського бюджету. Чинне законодавство безальтернативно відносить пляжі до земельних ділянок, які можна надавати в користування лише на конкурсній основі.

У зв'язку з позовом прокуратури Одеська міська рада на сесії 19 листопада 2025 року вирішила скасувати вказані Правила.

Наразі екологічні прокурори комплексно реагують на випадки неправомірного надання піщаних пляжів як "споруд", здійснені без проведення конкурсу. Суди вже розглядають близько 30 позовів про оскарження раніше укладених договорів оренди пляжних ділянок.

