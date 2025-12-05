В Одессе действовала схема незаконной аренды пляжей, ее удалось ликвидировать - прокуратура

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора добилась того, чтобы Одесский городской совет отменил устаревшие правила, которые в течение 18 лет позволяли незаконно передавать песчаные участки побережья в аренду без проведения конкурсов. Об этом говорится в сообщении ОГП, пишет УНН.

Детали

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора настаивает на законном использовании пляжных зон Одессы. Прокуратура добилась отмены устаревших правил, позволявших неправомерное предоставление побережья в аренду.

Ранее, согласно правилам, принятым горсоветом в 2007 году, пляжи классифицировались как "сооружения". Это позволяло передавать их в пользование без конкурентных процедур, что создавало риски незаконной застройки и уменьшало поступления в городской бюджет. Действующее законодательство безальтернативно относит пляжи к земельным участкам, которые можно предоставлять в пользование только на конкурсной основе.

В связи с иском прокуратуры Одесский городской совет на сессии 19 ноября 2025 года решил отменить указанные Правила.

Сейчас экологические прокуроры комплексно реагируют на случаи неправомерного предоставления песчаных пляжей как "сооружений", осуществленные без проведения конкурса. Суды уже рассматривают около 30 исков об оспаривании ранее заключенных договоров аренды пляжных участков.

