Чиновник лесхоза организовал незаконную вырубку столетних деревьев на 4 миллиона гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по масштабной незаконной вырубке леса в филиале "Голованевское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины". Должностное лицо лесхоза оформляло разрешения на срез столетних деревьев вопреки закону, нанеся государству ущерб более чем на 4 млн грн. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Государственное бюро расследований продолжает масштабную борьбу с незаконными рубками леса во всех регионах Украины. Бюро отмечает, что должностные лица всех уровней не избегут ответственности за хищение богатств государства для собственной наживы.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по масштабной вырубке леса на территории филиала "Голованевского лесного хозяйства" ГП "Леса Украины". Должностное лицо лесхоза незаконно оформляло разрешения на вырубку столетних деревьев, что нанесло ущерб государству на более чем 4 млн грн

Обвинительный акт направлен в суд.

Следствие установило, что фигурант для искусственного завышения показателей выполнения плана работы и достижения прибыльности предприятия решил выдавать "дополнительные" лесорубочные билеты на вырубку деревьев.

В течение года он способствовал незаконной вырубке почти шести сотен дубов, кленов, грабов, ясеней и лип возрастом почти сто лет. Вырубка таких деревьев, без четкого обоснования, запрещена законодательством