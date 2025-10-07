$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 15735 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 36211 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 33691 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 36853 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 67686 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 31117 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 38025 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65284 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76974 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92293 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Эксклюзивы
Чиновник лесхоза организовал незаконную вырубку столетних деревьев на 4 миллиона гривен

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении должностного лица филиала «Голованевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины». Он незаконно оформлял разрешения на вырубку столетних деревьев, нанеся государству ущерб на более чем 4 млн грн.

Чиновник лесхоза организовал незаконную вырубку столетних деревьев на 4 миллиона гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по масштабной незаконной вырубке леса в филиале "Голованевское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины". Должностное лицо лесхоза оформляло разрешения на срез столетних деревьев вопреки закону, нанеся государству ущерб более чем на 4 млн грн. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Государственное бюро расследований продолжает масштабную борьбу с незаконными рубками леса во всех регионах Украины. Бюро отмечает, что должностные лица всех уровней не избегут ответственности за хищение богатств государства для собственной наживы.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по масштабной вырубке леса на территории филиала "Голованевского лесного хозяйства" ГП "Леса Украины". Должностное лицо лесхоза незаконно оформляло разрешения на вырубку столетних деревьев, что нанесло ущерб государству на более чем 4 млн грн

- говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд.

Следствие установило, что фигурант для искусственного завышения показателей выполнения плана работы и достижения прибыльности предприятия решил выдавать "дополнительные" лесорубочные билеты на вырубку деревьев.

В течение года он способствовал незаконной вырубке почти шести сотен дубов, кленов, грабов, ясеней и лип возрастом почти сто лет. Вырубка таких деревьев, без четкого обоснования, запрещена законодательством

- сообщили в ГБР.

В настоящее время должностное лицо находится под домашним арестом и обвиняется в незаконной порубке деревьев (ч. 4 ст. 246 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители заявили гражданский иск в интересах государства о взыскании причиненного ущерба.

Напомним

Бывшего заместителя директора Центрального лесного офиса ГП "Леса Украины" будут судить за незаконное обогащение и подачу ложных сведений в декларациях. Экс-чиновник приобрел необоснованные активы на более чем 13 млн грн, включая элитные автомобили и денежные средства.

Вита Зеленецкая

