В Кировоградской области разоблачили нелегальную добычу полезных ископаемых, нанесшую государству ущерб на 43 млн гривен

В Кировоградской области разоблачена незаконная добыча 42 тыс. тонн мигматита, нанесшая государству ущерб на 43 млн гривен. Подозрение объявлено директору, главному инженеру и маркшейдеру горнодобывающего общества.
Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры сообщили о подозрении директору, главному инженеру и маркшейдеру горнодобывающего общества, которые своей противоправной деятельностью нанесли миллионные убытки окружающей природной среде
Установлено, что директор ПАО наладил незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на территории Гайворонского месторождения. В период, когда спецразрешение на пользование недрами было приостановлено, он продолжал добывать горную породу в промышленных масштабах.
В целом противоправным способом добыто 42 тыс. тонн полезных ископаемых в пределах месторождения в Голованевском районе, чем нанесено 43 млн гривен ущерба окружающей среде
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 240 УК Украины – незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенная путем взрыва.
