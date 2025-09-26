$41.490.08
Ексклюзив
09:46 • 3268 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 7142 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 11800 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 19095 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 25580 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 25726 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 37863 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34929 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67384 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42829 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
На Кіровоградщині викрили нелегальний видобуток корисних копалин, що завдав державі збитків на 43 млн гривень

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

На Кіровоградщині викрито незаконний видобуток 42 тис. тонн мігматиту, що завдало державі збитків на 43 млн гривень. Підозру оголошено директору, головному інженеру та маркшейдеру гірничовидобувного товариства.

На Кіровоградщині викрили нелегальний видобуток корисних копалин, що завдав державі збитків на 43 млн гривень

На Кіровоградщині викрили незаконний видобуток 42 тис тонн гірської породи – мігматиту. Збитки довкіллю оцінюють у 43 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури, пише УНН.

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру директору, головному інженеру та маркшейдеру гірничовидобувного товариства, які своєю протиправною діяльністю завдали мільйонних збитків навколишньому природному середовищу

- йдеться у повідомленні.

Встановило, що директор ПАТ налагодив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Гайворонського родовища. У період, коли спецдозвіл на користування надрами було призупинено, він продовжував видобувати гірську породу в промислових масштабах.

В цілому у протиправний спосіб видобуто 42 тис. тонн корисних копалин у межах родовища в Голованівський районі, чим завдано 43 млн гривень збитків довкіллю

- додали у Генпрокуратурі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 240 КК України –– незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху.

Прокуратура повернула громадам Дніпропетровщини 700 га землі на 27 млн грн: деталі24.09.25, 15:20 • 5574 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Кіровоградська область