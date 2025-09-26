На Кіровоградщині викрили нелегальний видобуток корисних копалин, що завдав державі збитків на 43 млн гривень
На Кіровоградщині викрито незаконний видобуток 42 тис. тонн мігматиту, що завдало державі збитків на 43 млн гривень. Підозру оголошено директору, головному інженеру та маркшейдеру гірничовидобувного товариства.
Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру директору, головному інженеру та маркшейдеру гірничовидобувного товариства, які своєю протиправною діяльністю завдали мільйонних збитків навколишньому природному середовищу
Встановило, що директор ПАТ налагодив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Гайворонського родовища. У період, коли спецдозвіл на користування надрами було призупинено, він продовжував видобувати гірську породу в промислових масштабах.
В цілому у протиправний спосіб видобуто 42 тис. тонн корисних копалин у межах родовища в Голованівський районі, чим завдано 43 млн гривень збитків довкіллю
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 240 КК України –– незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху.
