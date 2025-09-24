Прокуратура повернула громадам Дніпропетровщини 700 га землі на 27 млн грн: деталі
Київ • УНН
Прокуратура повернула місцевим громадам у Самарівському районі Дніпропетровської області земельні ділянки вартістю понад 27 млн грн. Товариства незаконно зареєстрували право власності на 700 га землі без правовстановлюючих документів.
Деталі
Слідство встановило, що товариства здійснили державну реєстрацію права власності на земельні ділянки загальною площею понад 700 га. При цьому в них не було жодних правовстановлюючих документів, а тому ці землі використовувались незаконно.
Самарівська окружна прокуратура звернулася до суду, який задовольнив позовні вимоги в повному обсязі. В результаті державна реєстрація права власності у фігурантів справи була скасована, а земельні ділянки повернули у власність Магдалинівської селищної та Личківської сільської рад.
У Києві прокуратура через суд розірвала договір оренди землі площею 40 га з товариством, яке пов'язують з проросійським політиком та екснардепом Віктором Медведчуком.