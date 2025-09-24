$41.380.00
Ексклюзив
12:07 • 670 перегляди
11:17 • 2694 перегляди

новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
11:17 • 2694 перегляди
11:04 • 8848 перегляди

Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
11:04 • 8848 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 8534 перегляди
Ексклюзив

08:38 • 17157 перегляди

"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 17157 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 14206 перегляди
06:56 • 15897 перегляди

Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:56 • 15897 перегляди
06:43 • 14083 перегляди

100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
06:43 • 14083 перегляди
23 вересня, 19:19 • 26542 перегляди

Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 19:19 • 26542 перегляди
23 вересня, 18:09 • 44613 перегляди

Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 18:09 • 44613 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Прокуратура повернула громадам Дніпропетровщини 700 га землі на 27 млн грн: деталі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Прокуратура повернула місцевим громадам у Самарівському районі Дніпропетровської області земельні ділянки вартістю понад 27 млн грн. Товариства незаконно зареєстрували право власності на 700 га землі без правовстановлюючих документів.

Прокуратура повернула громадам Дніпропетровщини 700 га землі на 27 млн грн: деталі

Прокуратура повернула земельні ділянки у Самарівському районі Дніпропетровської області місцевим територіальним громадам. Загальна вартість земельних ділянок - понад 27 млн грн: вони були незаконно передані у користування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що товариства здійснили державну реєстрацію права власності на земельні ділянки загальною площею понад 700 га. При цьому в них не було жодних правовстановлюючих документів, а тому ці землі використовувались незаконно.

Самарівська окружна прокуратура звернулася до суду, який задовольнив позовні вимоги в повному обсязі. В результаті державна реєстрація права власності у фігурантів справи була скасована, а земельні ділянки повернули у власність Магдалинівської селищної та Личківської сільської рад.

Нагадаємо

У Києві прокуратура через суд розірвала договір оренди землі площею 40 га з товариством, яке пов'язують з проросійським політиком та екснардепом Віктором Медведчуком.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Дніпропетровська область
Київ