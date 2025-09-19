Частина - в межах прибережних захисних смуг Дніпра: суд розірвав договір оренди 40 га землі із товариством, пов'язаним із Медведчуком

Столична прокуратура розірвала договір оренди двох земельних ділянок площею 40 га вартістю 1,7 млрд грн. Товариство, пов'язане з Віктором Медведчуком, не використовувало землю та не сплачувало орендну плату з 2006 року.

Столична прокуратура через суд розірвала договір оренди землі площею 40 га з товариством, яке пов'язують з проросійським політиком та екснардепом Віктором Медведчуком, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру. Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокурора та розірвав договір оренди двох земельних ділянок в мікрорайоні Позняки-Західні в Дарницькому районі Києва. Вартість цих ділянок загальною площею понад 40 га становить майже 1,7 млрд грн - йдеться у повідомленні. Як повідомили у прокуратурі, приватне товариство отримало земділянки в оренду у 2006 році. Зазначимо, що частина однієї з ділянок, а саме площа 9,3 га розташована в межах прибережних захисних смуг Дніпра. Землю товариству виділяли для забудови та благоустрою території з відселенням мешканців приватних будинків, облаштуванням водно-ландшафтної зони і парку. АРМА шукає управителя для активів медведчука: що у списку Разом з тим, товариство з 2006 року по теперішній час не розпочало використання земельних ділянок та систематично не сплачувало орендну плату за землю. Відтак суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та розірвав договір з недобросовісним орендарем, зобов’язавши його повернути земельні ділянки у Дарницькому районі їх власнику – територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради. Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру в інформаційно-підривній діяльності