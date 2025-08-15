АРМА шукає управителя для активів медведчука: що у списку
Київ • УНН
АРМА оголосила конкурс на обрання управителя для майна екснардепа Віктора Медведчука. Ринкова вартість активів оцінюється у понад 123 млн грн, а кошти від управління надходитимуть до Держбюджету України.
АРМА шукає управителя для активів екснардепа віктора медведчука через Prozorro, повідомили у відомстві 15 серпня, пише УНН.
Деталі
"АРМА оголосила конкурс на обрання управителя на майно екснардепа віктора медведчука", - ідеться у повідомленні.
Серед таких активів:
- житловий будинок, загальною площею 731,6 кв. м. та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну;
- квартира, загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі м. Києва;
- 2 квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі м. Києва.
За оцінкою експертів ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн, зазначили в АРМА.
Кошти від управління, як вказано, будуть сплачуватися напряму до Державного бюджету України. "То ж активи держзрадника працюватимуть на обороноздатність держави", - наголосили в АРМА.
Конкурс на відбір управителя стартував через систему публічних закупівель Prozorro 14 серпня. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 29 серпня 2025 року.
"Усі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом", - наголосили в АРМА.
