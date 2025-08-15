$41.450.06
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 53509 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 26532 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 122704 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 149104 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 79288 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 79170 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 76247 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 181025 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 95731 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
АРМА шукає управителя для активів медведчука: що у списку

Київ • УНН

 • 94 перегляди

АРМА оголосила конкурс на обрання управителя для майна екснардепа Віктора Медведчука. Ринкова вартість активів оцінюється у понад 123 млн грн, а кошти від управління надходитимуть до Держбюджету України.

АРМА шукає управителя для активів медведчука: що у списку

АРМА шукає управителя для активів екснардепа віктора медведчука через Prozorro, повідомили у відомстві 15 серпня, пише УНН.

Деталі

"АРМА оголосила конкурс на обрання управителя на майно екснардепа віктора медведчука", - ідеться у повідомленні.

Серед таких активів: 

  • житловий будинок, загальною площею 731,6 кв. м. та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну;
    • квартира, загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі м. Києва;
      • 2 квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі м. Києва.

        За оцінкою експертів ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн, зазначили в АРМА.  

        Кошти від управління, як вказано, будуть сплачуватися напряму до Державного бюджету України. "То ж активи держзрадника працюватимуть на обороноздатність держави", - наголосили в АРМА.

        Конкурс на відбір управителя стартував через систему публічних закупівель Prozorro 14 серпня. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 29 серпня 2025 року.

        "Усі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом", - наголосили в АРМА.

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаПолітика
        Україна
        Київ