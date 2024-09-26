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АРМА отримало в управління нове майно родичів медведчука та козака, яке вони намагались приховати

АРМА отримало в управління нове майно родичів медведчука та козака, яке вони намагались приховати

Київ • УНН

 • 12922 перегляди

ДБР арештувало та передало АРМА активи підприємства "Бетонбуд", пов'язаного з медведчуком та козаком. Виявлено необліковане майно на 16 млн грн, а також ухилення від сплати податків на 75 млн грн.

ДБР арештувало та передало АРМА активи на майже 16 млн грн, пов'язані з підсанкційними ексдепутатами віктором медведчуком та тарасом козаком. Про це УНН пише з посиланням на Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора.

Деталі

ДБР виявило мaйно родичів медведчука та козака, яке ті намагались приховати. Йдеться про майно підприємства "Бетонбуд", яке його власники – рідні брати медведчука та козака приховали від фіскальних органів.

Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн грн.

Як уточнили в Офісі Генерального прокурора, підприємство намагалося ухилитися від сплати податків. Для цього у фінансово-звітній документації відображали недостовірні відомості щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції, яка була насправді в рази більша, ніж в офіційно задокументована. Внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків. 

Нагадаємо

У червні та липні цього року АРМА передано цілісний майновий комплекс, який належать цьому ж близькому оточенню підсанкційних екснардепів. До складу комплексу входять три земельні ділянки, три нежитлові приміщення, чотири автомобілі, шість об’єктів спецтехніки, виробнича лінійка - цех з виготовлення цегли, корпоративні права та майно 4 підприємств, а також інше майно. Орієнтовна вартість цих активів становить понад 600 млн грн.

АРМА на аукціоні продало 8 годинників медведчука за майже 3,6 мільйона гривень06.09.24, 16:20 • 11581 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
ukrainaУкраїна

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