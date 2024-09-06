АРМА на аукціоні продало 8 годинників медведчука за майже 3,6 мільйона гривень
Київ • УНН
На аукціоні АРМА реалізовано 8 годинників нардепа-зрадника Віктора Медведчука за майже 3,6 млн грн. Найдорожчим лотом став годинник "Patek Philippe", проданий за 1,27 млн грн.
У п'ятницю, 6 вересня, АРМА під час аукціону продало 8 годинників нардепа-зрадника віктора медведчука. Загальна вартість реалізованих лотів - майже 3,6 мільйона гривень. Про це пише УНН з посиланням на АРМА.
Деталі
Першим було реалізовано годинник марки "Rolex" стартова ціна якого становила 416 583 гривень. За результатом торгів його було продано за 550 тисяч гривень.
Найдорожчим лотом з цих 8 годинників став годинник марки "Patek Philippe", який було реалізовано за 1 271 503,00 гривень.
Загалом, за результатом торгів було реалізовано:
- Годинник «Patek Philippe» 1 271 503 гривень
- Годинник «Parmigiani Fleurier» із зображенням «Оксани Марченко» 485 000 грн (302 629 грн стартова ціна)
- Годинник «Dolce & Gabbana» 233 777 грн. (219 136 грн. - стартова ціна)
- Годинник «Москва Кремль» 105 678 грн. (17 474 грн - стартова ціна)
- Годинник «Rolex» 700 001 грн. (547 328 грн стартова ціна)
- Годинник «Rolex» 550 000 грн (416 583.00 грн - стартова ціна)
- Годинник «Cartier» 200 001 грн (162 500 грн - стартова ціна)
- Годинник «Держрезерв України» 41 500 грн (2 597 грн - стартова ціна)
Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень, які надійдуть до державного бюджету та в подальшому будуть спрямовані на купівлю військових облігацій. Інші 12 годинників також буде реалізовано на аукціоні, про що буде повідомлено додатково
Нагадаємо
Агентство з розшуку та менеджменту активів передасть 148 картин Медведчука до Національного художнього музею України. 136 картин, що не мають значної культурної цінності, будуть продані через Прозорро.Продажі.