АРМА передасть Національному музею 148 картин медведчука, а 136 - продасть
Київ • УНН
Агентство з розшуку та менеджменту активів передасть 148 картин Медведчука до Національного художнього музею України. 136 картин, що не мають значної культурної цінності, будуть продані через Прозорро.Продажі.
Агентство з розшуку та менеджменту активів пердатасть 148 картин зрадника медведчука до Національного художнього музею України для збереження культурної спадщини, а 136 продасть. Про це повідомили у АРМА, пише УНН.
"Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало висновки експертів щодо арештованих картин (в рамках однієї ухвали суду), що належали державному зраднику віктору медведчуку", - пишуть у АРМА.
З 284 арештованих картин:
148 картин будуть передані до Національного художнього музею України, щоб стати надбанням майбутніх поколінь українців.
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136 картин, які не мають значної культурної цінності, будуть реалізовані через Прозорро.Продажі. Отримані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.
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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси на відбір оцінювачів та управителів для арештованого майна віктора медведчука. Йдеться про заводи, спортивну базу, квартири та будинок у різних регіонах України.