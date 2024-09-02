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АРМА передасть Національному музею 148 картин медведчука, а 136 - продасть

АРМА передасть Національному музею 148 картин медведчука, а 136 - продасть

Київ • УНН

 • 15242 перегляди

Агентство з розшуку та менеджменту активів передасть 148 картин Медведчука до Національного художнього музею України. 136 картин, що не мають значної культурної цінності, будуть продані через Прозорро.Продажі.

Агентство з розшуку та менеджменту активів пердатасть 148 картин зрадника медведчука до Національного художнього музею України для збереження культурної спадщини, а 136 продасть. Про це повідомили у АРМА, пише УНН.

"Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало висновки експертів щодо арештованих картин (в рамках однієї ухвали суду), що належали державному зраднику віктору медведчуку", - пишуть у АРМА.

З 284 арештованих картин:

148 картин будуть передані до Національного художнього музею України, щоб стати надбанням майбутніх поколінь українців.

Майже всі - твори відомих українських митців: понад 100 картин з колекції медведчука мають культурну цінність21.05.24, 22:08 • 56610 переглядiв

136 картин, які не мають значної культурної цінності, будуть реалізовані через Прозорро.Продажі. Отримані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.

Твори Труша та Ерделлі: музейний фонд України поповниться сотнею картин, вилучених у медведчука05.06.24, 09:47 • 16820 переглядiв

Нагадаємо

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси на відбір оцінювачів та управителів для арештованого майна віктора медведчука. Йдеться про заводи, спортивну базу, квартири та будинок у різних регіонах України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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