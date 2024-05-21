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Майже всі - твори відомих українських митців: понад 100 картин з колекції медведчука мають культурну цінність

Майже всі - твори відомих українських митців: понад 100 картин з колекції медведчука мають культурну цінність

Київ • УНН

 • 56610 перегляди

112 картин, що належать зраднику віктору медведчуку, визнані такими, що мають історичну та культурну цінність і будуть передані на збереження в Національний музей України.

Понад сто картин державного зрадника віктора медведчука визнано такими, які мають історичну та культурну цінність. Їх планують передати до Національного музею України для збереження, передає УНН із посиланням на АРМА.

112 картин медведчука визнано такими, які мають історичну та культурну цінність. Експерти-мистецтвознавці підтвердили це своїм висновком, який є у розпорядженні АРМА.  Майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття 

- йдеться у повідомленні. 

Деталі

За даними АРМА, загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них - 112 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. 

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"Відтак, під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження. Твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик "Прозорро.Продажі". Кошти від реалізації - поповнять бюджет України", - додали в АРМА. 

Додамо

В АРМА зауважують, що картини раніше належали колаборанту та зраднику віктору медведчуку та були арештовані в рамках кримінального провадження. Пізніше рішенням суду їх було передано на реалізацію в АРМА. 19 квітня, АРМА оголосила про початок реалізації картин медведчука. Тоді ж, за ініціативи Нацагентства, для збереження культурної спадщини України, до огляду картин було ініційовано залучення експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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